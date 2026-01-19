Dólar frente al Euro en 2026: cómo afecta la paridad al comercio ecuatoriano

Pronósticos de mercados proyectan que el dólar podría mantenerse fuerte frente al euro en este año

Pronósticos de mercados proyectan que el dólar podría mantenerse fuerte frente al euro en este año.

Pronósticos de mercados como Bloomberg Economics proyectan que en este año 2026, el dólar se mantendría relativamente fuerte frente al euro, casi llegando a la paridad. Por ejemplo, señalan como referencia, que 1 dólar podría ser el equivalente a 0,98 euros. Esto, debido a políticas comerciales y monetarias divergentes entre Estados Unidos y Europa.

¿Cómo afecta la paridad al comercio ecuatoriano?

Los productos ecuatorianos se expresan en dólares estadounidenses. Si el euro vale menos dólares, los compradores europeos deben pagar más euros por los mismos dólares, lo que encarece las exportaciones ecuatorianas y le resta competitividad a Ecuador en mercados europeos.

Por otro lado, un dólar fuerte significa que con la misma cantidad de dólares se pueden comprar más euros. Esto abarata los bienes importados desde Europa (maquinaria, insumos, tecnología), es decir, en contraste, beneficia a importadores locales.

Este 2026 será el último año en que vehículos como camiones, busetas, vans y otras piezas automotrices importados desde la Unión Europea (UE) pagarán aranceles para ingresar a Ecuador. Lo que significaría una reducción del precio de estos productos para el comprador ecuatoriano y que en caso de que el dólar se mantenga fuerte frente al euro, esa reducción podría ser mayor.

¿Qué factores pueden mover la paridad en 2026?

Existen ciertos factores globales que influyen en la relación euro-dólar y que, por extensión, afectan al comercio ecuatoriano. Estos son, por ejemplo, la política monetaria de los bancos centrales; tensiones comerciales y aranceles globales; inflación; sentimiento de riesgo global y demanda por activos refugio.

