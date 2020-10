Los depósitos crecen en las cooperativas

Los depósitos no dejan de crecer. En el sector de economía popular y solidaria, es decir, cooperativas, las captaciones de dinero han aumentado entre enero y septiembre de este año, comparado con el mismo periodo de 2019.

Los depósitos en los segmentos 1 y 2, es decir, las cooperativas con más activos, crecieron 13,2 % hasta septiembre de este año y sumaron $ 11.155, unos $ 1.298 millones más frente al mismo periodo de 2019, según información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

¿Cuáles son los segmentos de depósito que más crecieron? Según las cifras de la SEPS, los depósitos a plazo presentaron un incremento de 16,9 % entre enero y septiembre de este año frente al mismo periodo del año pasado. Mientras que los depósitos de ahorro aumentaron en un 6 %.

Sin embargo, del otro lado, la entrega de crédito crece a un ritmo menor. En el mismo periodo, la cartera bruta de crédito aumentó 6,3 % frente al mismo lapso del año pasado.

El crédito de consumo se mantiene como el producto con mayor demanda. El 53 % del total de la cartera corresponde a ese segmento. El 47 % restante corresponde al crédito a la producción.

¿Cuál es la situación de la morosidad? De acuerdo a las cifras de la SEPS, la morosidad se ha incrementado levemente en la mayoría de segmentos. El microcrédito presenta el porcentaje más elevado: 5,93 %. La morosidad total asciende a 4,50 %, 0,6 puntos más si se compara con septiembre de 2019.

En su último informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda un mayor control en el sector, a medida que la desaceleración económica incida en el sistema. El Fondo sostiene que el sector de la economía popular y solidaria ha crecido rápidamente y que ofrecerá asesoría para su supervisión.

Para Édgar Peñaherrera, gerente General de la Red Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), el crédito se ha contraído debido a la menor actividad económica del país por el confinamiento.

“Ya veníamos de una crisis económica, no solo por la pandemia. Ya no había mucha colocación (de préstamos) porque no había actividad económica. Hay muchas personas que siguen encerradas o que no se animan a abrir sus negocios”, aseguró Peñaherrera.

Para el titular de Icored, la colocación de créditos mejorará en la medida en que las actividades económicas comiencen a repuntar. Los sectores más afectados como turismo, transporte o comercio han dejado de demandar créditos, aseguró Peñaherrera.

La tendencia de un menor dinamismo en los créditos también se mantiene en la banca. Hasta septiembre de este año, la cartera bruta de créditos decreció 2,3 %, según cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). Mientras que en el mismo periodo, los depósitos aumentaron 8 %, comparado con el año pasado.