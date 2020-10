CFN: $ 213 millones de créditos se colocarán a través de bancos

Quince instituciones financieras, seleccionadas por la Corporación Financiera Nacional (CFN), serán las encargadas de colocar en el mercado $ 213 millones en créditos hasta el primer semestre del 2021. Una intermediación con la que se espera inyectar de recursos a pequeñas y medianas empresas (Pymes) del aparato productivo.

Como lo contó el pasado martes este Diario, la labor conjunta nace luego de un cambio en la política crediticia de la CFN; entidad que, después de 15 años, ha decidido volver a actuar como una banca de segundo piso que la obliga a apoyarse en la red e infraestructura bancaria para entregar dinero fresco. El por qué de la estrategia aún no se la conoce. No se ha explicado si esto le significa un ahorro a la entidad. La única justificación que se da es que de esta forma se lograría llegar a más negocios que hoy requieren reactivarse, pero sin explicar por qué no puede hacerse según el modelo anterior.

CALIFICACIÓN Cada banco participante deberá calificar el proyecto y el riesgo de la Pyme. El dinero debe ser usado para capital de trabajo y financiar activos fijos.

Roberto Dunn y Eduardo González, presidente y gerente de la CFN, dieron a conocer ayer parte de las características que tendrán estas concesiones que hoy son posibles gracias a los fondos que el Banco Mundial concedió al Estado ecuatoriano. A estos préstamos, dijo González, podrán acceder personas naturales o jurídicas que registren ventas de hasta $ 5 millones anuales, como consecuencia de actividades productivas y financiera. Los montos otorgados serán hasta de $ 2 millones y servirán para ejecutar proyectos económicos con riesgo ambiental y social moderado o bajo, los mismos que se podrán pagar por un periodo máximo de ocho años, con dos años más de gracia.

Pero, ¿a qué tasas? La intermediación, admiten las autoridades de la CFN, tiene un costo y este podrá verse reflejado en la tasa de interés, pero sin que esta deje de ser la más adecuada para quien acceda a un préstamo. Actualmente la entidad maneja un portafolio de productos de primer piso (crédito directo), con un financiamiento que para las Pymes llega a una tasa que va desde el 8,95 %. “Con respecto a la banca de segundo piso, la tasa será distinta, ya que debemos recordar que los clientes beneficiarios son completamente diferentes; es decir, no son personas sino instituciones financieras (bancos o cooperativas)”.

Ayer, en su alocución, González mencionó que de los recursos facilitados por el Banco Mundial, $ 40 millones adicionales se destinarán a capitalizar el Fondo Nacional de Garantías. Esto según Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), permitirá que los clientes que acuden a la banca privada puedan obtener de parte de la CFN un aval, con el que se podrán aplacar los riesgos de pago.

El crédito directo continuará

Volver a transformarse en un banco de segundo piso no significa que la CFN deje de entregar crédito directo. El portafolio de primer piso, dicen sus autoridades, se mantendrá para seguir impulsando negocios productivos. Bajo esta última modalidad continuarán vigentes las líneas Pyme Expres, Pyme Prospera, CFN Apoyo Total, Factoring Internacional y Factoring Electrónico. Para seguir fomentando estos servicios, la entidad negocia nuevas líneas de crédito externo.