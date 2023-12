El décimo tercer sueldo, ¿cómo sacarle provecho?

Se acerca el cobro del décimo tercero, y aquellos con empleo fijo ya han pensado meses atrás en cómo usar este sueldo extra que llega para diciembre. Regalos para Navidad, ropa de Año Nuevo y la cena de estas dos fiestas.

Sin embargo, esta ganancia que llega una vez al año, dependiendo del contrato que se tenga (pago acumulado o mensual), muchas veces es el punto de partida, incluso, para aumentar las deudas del mes pasado que se han hecho para las fiestas de diciembre.

Contexto Desde 1962 se paga esta bonificación por Navidad, para quienes tienen contrato de dependencia con empresas.

Este monto equivale a una doceava parte de lo acumulado a lo largo del año, y se paga el acumulado desde inicios de diciembre, hasta máximo el 24 de este mes.

Expertos financieros consideran que ese dinero debe tener varios usos, pero en beneficio, más no en contra de las finanzas familiares o personales.

A decir del economista Jorge Calderón, lo primero que debe hacerse con este monto, es guardar un 30 o 40 % para emergencias. Declaración con la que concuerdan los demás expertos.

“Digo que hay que ahorrar, pero tampoco es necesario dejar de usarlo. La idea es sacarle provecho y no despilfarrar e incurrir en más deudas”, comenta.

A lo que propone que antes de cualquier gasto, hay que hacer una planificación del mismo y destinarlo de forma responsable. En caso de haber contraído deudas, plantea que se haga un abono al capital para bajar las cuotas o los intereses.

En caso de no haber adquirido una deuda, enumera lo siguiente: guardar una parte para estar atento a cualquier emergencia, el resto para regalos y cenas de Navidad y Año Nuevo, viajes por las festividades.

“Una recomendación a todo gasto es evitar el diferido, pues los intereses te generan más gastos y muchos no miden las compras al ver que han ganado el doble de lo usual”.

Calderón agrega que, en caso de ser posible, hay que invertir el décimo tercero en pólizas de acumulación a cortos plazos para ganar más dinero.

Consejos con los que concuerda Tatiana Macías, coordinadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Francisco de Quito; acota que este valor es usualmente pensado en qué usarse por el ecuatoriano desde enero, y lo destinan a vestimenta, cenas, viajes, regalos.

“En muchos casos, la gente prioriza estas compras, a condonar sus deudas, pese a que no es una opción viable económicamente”, asevera.

A su consideración, del 100 % obtenido, la mitad debe destinarse a las fiestas, regalos, cenas y otros gastos por la fecha. Un 30 % a pagar deudas y el 20 % debe guardarse para futuras necesidades. Esto lo propone, tomando en cuenta que el monto es un valor esporádico que llega una vez al año.

“El problema con la cultura latinoamericana es que no hay cultura de ahorro. En un informe elaborado por la red de instituciones financieras de desarrollo junto al Banco de Desarrollo de América Latina, el 62 % de la población ecuatoriana no tiene conducta de ahorro”, dice.

Vanessa Velásquez, experta en Derecho Laboral, aconseja que este valor debe ser preservado en su mayoría para emergencias y evitar su uso en exceso.

La experta añade que en el caso de quienes no cuentan con un contrato de trabajo indefinido, lo recomendable es no despilfarrar y guardarlo en la eventualidad de no seguir con la empresa contratante.

