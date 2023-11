Tras la salida de Indaves, hay interesados en ingresar en la producción de huevos

Una oportunidad de negocio es lo que ven los miembros de la Cámaras de Comercio del Litoral, una vez que la empresa Pronaca confirmó que cierra la línea de huevos comerciales, de la marca Indaves. Un grupo de microempresarios pretenden ingresar en el sector de la comercialización de huevos. Así contó a Diario EXPRESO, Geovani Ronquillo, director ejecutivo del mencionado gremio.

Pero al investigar cómo funciona este mercado se encontraron con que para comprar las gallinas ponedoras tienen que hacer un pedido a una de las empresas legales que hay en Ecuador y que el despacho lo entregan en seis meses.

Al preguntar por la opción de la importación encontraron que hay medidas estrictas para evitar el ingreso de aves enfermas con la gripe aviar, pero también detectaron que las gallinas ponedoras ingresan por las fronteras de Perú y Colombia.

Por lo tanto, Ronquillo pide a las nuevas autoridades del Gobierno de Daniel Noboa, que les facilite financiamiento y el poder importar las gallinas ponedoras.

Este sector es bastante receloso de que no existan demasiada oferta, para que el precio no se venga al piso. "Esta sería una de las razones por las que no es tan fácil comprar las gallinas ponedoras", explicó Freddy Ronquillo, propietario de una avícola en Daule.

A simple vista se ve una oportunidad de negocio, pero no existirá escasez, porque Pronaca hace meses inició el cierre ordenado de las líneas de huevos comerciales y hay grandes empresas que han incrementado su producción de huevos, por lo tanto no va a existir escasez, detalló Cristian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat).

Tungurahua es una de las provincias donde se producen el 50 % de los huevos del mercado ecuatorianos; y según la Unión de Productores de Huevos Ecuador (Uniproh) en el país se producen por día alrededor de 14 millones.

Pérez agregó que a la fecha una cubeta de huevos comprada en la granja cuesta 3,70 de dólares. También señaló que es verdad que se necesitan mínimo seis meses para recibir un pedido de gallinas ponedoras, el precio de estas cuando tienen un día de nacidas es de 1,15 de dólares. Se estima que en Ecuador hay 14 millones de gallinas ponedoras, cada una al año ponen más o menos 320 huevos.

El consumo de huevos per cápita al año ha venido bajando desde el 2019, cuando era de 228, para el año pasado fue de 212. Aunque el año en que las personas comieron menos huevos fue en el 2020, allí fue solo de 196, según la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave).

En la actualidad los gremios piden al nuevo presidente, Daniel Noboa, que analice que el anterior Gobierno grabó con 12 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación del material genético avícola, porque puede causar alza de precio para el consumidor de carne de pollo y huevo. La decisión tiene un impacto de 3 millones anuales, que según Conave, afectará directamente al bolsillo del consumidor ecuatoriano.

