“En el Decevale no había un oficial de cumplimiento”

El escándalo de la negociación de papeles del Isspol, de los cuales inicialmente la anterior administración del Decevale dijo que había respaldo, desató cambios en la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Tuvo que llegar una nueva administración al Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores) para usar la llave de un candado que estuvo casi dos décadas cerrado. Un candado que nadie quiso abrir, incluida la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Al nuevo presidente del Decevale le ha tomado cuatro meses llegar a conclusiones que confirman que todo fue hecho con un afán: manejar dinero fuera de la ley. Roberto González Müller contesta las inquietudes de EXPRESO y suelta un dato sin precedentes: el Decevale, donde se compensan al año operaciones por unos 6.000 millones de dólares, “no tenía oficial de cumplimiento ni auditor interno”. El oficial de cumplimiento es el encargado de reportar operaciones inusuales a la UAFE. Y tampoco esta entidad de control le ha pedido que lo tenga.

- El Decevale contrató una auditoría forense que ha revelado cosas relevantes.

- Ahora vamos a hacer una auditoría legal para ver cuál es la situación del Decevale. Al interior actualmente el Decevale recibe demandas, presiones, pedidos de información, y no sabemos realmente todavía cuál es la situación desde el punto de vista legal de muchas de las acciones. Esa auditoría legal está en camino. Respecto al tema informático, vamos a encargar una auditoría previa a la contratación del nuevo sistema. No es posible que cualquier persona pueda intervenir o pueda salir de la entidad y no se le retire el usuario. Nos falta la auditoría financiera y económica. Queremos cambiar de auditor, creemos que el auditor externo que ha estado haciendo las auditorías en los últimos años no ha dado buenos resultados.

- ¿Qué ha ocurrido?

- Lo que ha ocurrido está claro. Creo que todos lo tienen más o menos claro y lo que hay que hacer es empezar a cambiar. A finales de abril o los primeros días de mayo tendremos la fotografía completa de lo que ha ocurrido. A partir de ahí ya se está preparando el plan de reestructuración.

- Hoy, según las casas de valores, se están presentando problemas en la operatividad.

- Lo que pasaba es que estaban represadas muchas consultas. Lo que está haciendo la nueva administración es verificar que todo eso realmente se pueda hacer. Una de las cosas que hemos visto es que la anterior gerencia operativa solucionaba todo, ¿pero de qué manera? Abriendo un hueco, cerrando otro y sin que hubiese, en muchos casos, un respaldo. Uno de los problemas es que no tenemos los respaldos de muchas de las operaciones que se hicieron. Lo que está haciendo actualmente la gerente general es ser extremadamente cuidadosa con la contestación de los problemas, las quejas o lo que pueda ocurrir.

- ¿De qué nomás no hay respaldo?

- De muchas operaciones, no tenemos el respaldo contable, informático. Cuando se trata de reconstruir cómo se han producido todas estas entradas y salidas de dinero, nos encontramos con que no hay información o no es confiable.

- La Superintendencia de Compañías le había dado 10 días al Decevale para que conteste algunas consultas sobre operaciones que se habían hecho sin haber cumplido la norma. ¿Se podrá cumplir con eso?

- Requerimientos nos llegan todos los días. En su último requerimiento, la Superintendencia quiere explicaciones sobre ese llamado ‘manejo paralelo’ de la tesorería en el Decevale. Una parte del último dinero que entró en el Decevale sin los controles del caso, parece que se dedicó a operaciones de banca de inversión, de financiación de empresas, de compraventa de pagarés, sin que tenga nada que ver con su objeto social. Me he sorprendido de ver cómo en la propia cartera del Decevale hay valores, cuando yo no soy nadie para comprar ni vender, porque hacer negocio de valores y financiero no es mi rol. Mi rol es dar un servicio de compensación, llevar libro de accionistas, desmaterialización de títulos, etcétera.

- ¿Qué quiere saber la Superintendencia?

- Cómo se produjo todo esto, por qué se compraron papeles de esas empresas, por qué tenemos todavía papeles de esas empresas. No sé si vamos a encontrar esos respaldos, pero vamos a contestar en los 10 días que nos ha dado. En el fondo el problema es qué ha pasado en 15 años, ¿dónde estaban los controles?, ¿por qué entraban esas cantidades de dinero? Aparentemente, decían que estaban ahí y no están.

- Si hubiese habido un oficial de cumplimiento, ¿se habría dado cuenta de esas operaciones?

- Por supuesto. Y aquellas que son irregulares debería de haberlas denunciado a la UAFE, como ha hecho la gerente cuando hemos visto algún flujo que no sabemos de dónde viene. Estamos hablando de millones de dólares.

- ¿En esta nueva administración cuántas operaciones se han reportado a la UAFE?

- Dos que yo conozca, las primeras que hemos encontrado. Probablemente saldrán más.

- Esto de que no había controles, de que no había oficial de cumplimiento, ¿hacia dónde o a qué apunta?

- Apunta a cuatro temas: corrupción, falta de control, codicia y desconocimiento del mercado. Corrupción porque de lado y lado hay gente que acepta dinero para hacer determinadas operaciones sin importar el monto o cómo se hacen esas operaciones. Falta de control porque es evidente que no todos controlaban lo que ocurría aquí, sino unos pocos y aparentemente no se lo decían a nadie. Codicia porque aquí me pagaban el 10, 14 , 15 o 18 % . Tener el dinero parado para que le den el 1, 2 o 3 % no le gusta a nadie, entonces buscan otras alternativas y entran en este mundo. El notario Cabrera pagaba el 10 % mensual y las personas entraban y no preguntaban si lo que vendía el notario Cabrera era pan, vino o certificados de depósito.

Hemos contratado un despacho de abogados en la Florida porque muchas de las empresas que aparecen en los informes tenían o tienen cuentas en instituciones en la Florida.

El Decevale está en reestructuración, que arrancó en diciembre de 2020 cuando se nombró un nuevo Directorio, que fue nombrado y seleccionado por Price Waterhouse Cooper.

- ¿Lo que se negociaba también en el Decevale eran pagarés y letras de cambio?

- Claro, el Decevale fue utilizado para pagar, financiar, suministrar fondos, pero esa no es la labor del Decevale; no tengo por qué comprar y vender, yo simplemente en cierto modo tengo que dar fe de lo que ocurre, de lo que hacen otros y emitir certificados o cobrar unas comisiones por llevar la cobranza o recibir los intereses.

- El Decevale, entiendo, ha contratado a un grupo de abogados en Estados Unidos para buscar la ruta del dinero.

- Ese tema forma parte de uno de los objetivos críticos. El Decevale lo que quiere es ayudar al Isspol a recuperar el dinero. Eso para mí es crítico, porque creo que se han cometido muchas acciones que van a perjudicar gravemente al Instituto de la Policía. Queremos saber qué ha pasado con esos depósitos y con esas certificaciones que, supuestamente, estaban en el Decevale y no están.

- ¿El Decevale también ha realizado procesos legales contra Oriana Rumbea, Luis Álvarez, Rodolfo Kronfle?

- Estamos terminando de reunir la evidencia, parte de esa evidencia es para iniciar los procesos.

- Los asesores de inversión se confunden con las casas de valores porque eran los mismos accionistas. Así funcionaban Atlántida y Activa para negociar letras de cambio de Delcorp y Ecuagran. ¿Estos asesores financieros también estuvieron relacionados con estas operaciones a través del Decevale?

- En algunas, sí. El Decevale sirvió a todo tipo operaciones. Algunas de ellas, con estas casas de valores o con estos asesores de estas casas de valores. Y de hecho, también nosotros hemos pedido a los accionistas que revisen esos comportamientos de algunas casas de valores, porque aquí todo el mundo tiene que asumir su parte de responsabilidad; pero hay casas de valores que tienen lazos familiares de negocios o institucionales con el propio Depósito y ese no es un comportamiento ético, va en contra de cualquier norma de buen gobierno corporativo.

Esperamos que transcurra un plazo (en EE.UU.), que será desde esta semana, para que obliguen a Citibank y otras compañías que han intervenido a darnos la información para seguir esa ruta del dinero.

- ¿La UAFE les ha pedido información?

- Que yo sepa, hasta la fecha no.