Cyber Monday impulsa el comercio: Ecuador proyecta $ 6.800 millones en ventas online

Miembros de la Cámara de Comercio de Guayaquil anuncian los planes para el Cyber Monday 2025.

El comercio electrónico en Ecuador cerrará el 2025 con una cifra histórica. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), la facturación digital alcanzará los 6.800 millones de dólares, un crecimiento del 23 % frente a los 5.500 millones registrados en 2024. Este aumento refleja no solo el avance del canal online, sino también la consolidación de iniciativas privadas que buscan dinamizar las ventas y ofrecer facilidades a los consumidores.

Durante la presentación de los Cyber Monday Early Deals, la CCG destacó que el gremio ya no es solo un espacio empresarial, sino un “hub transformador” para comerciantes, colaboradores y la sociedad. Su objetivo, explicó la institución, es fortalecer conocimientos, capacidades y motivación a través de eventos y experiencias que impulsen la competitividad.

Como parte de esta estrategia, la Cámara anunció una promoción especial disponible únicamente por 24 horas: un superprecio en una localidad premium del evento Invencibles, que se realizará el 4 de diciembre. Este encuentro busca reconocer la resiliencia del comerciante ecuatoriano, a quien la CCG define como “invencible” frente a los desafíos económicos.

Ofrecer precios altamente competitivos

En el marco del Cyber Monday también participaron representantes de marcas aliadas. Roberto Díaz, de Almacenes España, explicó cómo han logrado mantener precios altamente competitivos. “Tenemos costos operativos muy eficientes, lo que nos permite manejar márgenes sostenibles y dar ofertas reales”, señaló. La cadena ofrece compras al contado con descuentos, crédito de hasta 18 meses con cinco meses de gracia y una promoción destacada: si un cliente financia a 12 meses y paga puntualmente las primeras seis cuotas, las seis restantes son gratis.

Desde el sector tecnológico, Alan Alvarado, de Unicomer, anunció beneficios adicionales: envíos gratis a partir de 100 dólares, compras a 12 meses sin intereses y hasta seis meses de gracia, con pagos que comenzarían recién en 2026. La marca también mantiene una garantía de precio, comprometiéndose a mejorar cualquier oferta que el consumidor encuentre en el mercado. “Queremos que el cliente elija con confianza”, afirmó.

Unicomer participa por quinto año consecutivo en estas iniciativas y resalta el respaldo de su grupo empresarial, una multilatina con presencia en más de 70 países, lo que —según Alvarado— genera solidez y credibilidad entre los compradores.

Con estos incentivos y el empuje del sector privado, el Cyber Monday se perfila como un motor clave del crecimiento digital. Para la Cámara, el desafío es seguir innovando y acompañar al comerciante ecuatoriano en su transformación, en un año en el que la venta online apunta a romper todos sus récords.

