Arranca la fiebre de las compras navideñas y la cacería de ofertas

Unas 5.000 personas cruzaron la puerta del Mall de Sol a las 07:00, magrugaron un 30 % más que en el 2024

Las personas hicieron compras desde las 07:00 en el Mall de Sol, el domingo 23 de diciembre de 2025.

La temporada de regalos ya está en marcha. Con la Navidad y el Fin de Año a la vuelta de la esquina, miles de ecuatorianos comenzaron a madrugar para aprovechar las primeras grandes ofertas del año. Ayer, desde las 5:00, centros comerciales como Mall del Sol registraron largas filas que sorprendieron incluso a los propios administradores. Una jornada que, según estimó la firma, pudo haber convocado a 5.000 consumidores, un 30 % más que el año pasado. Este es solo el número de personas que cruzaron la puerta a las 07:00 y por lo tanto fueron las que llegaron antes del amanecer, el centro comercial explicó que luego ingresaron más, pero esa cifra la tendrán cuando termine la jornada de trabajo.

Te invitamos a leer: Mafias en su temporada alta: intentan meter más contrabando

La primera en llegar fue Mónica Maldonado. Venía de celebrar en Quito y viajó toda la noche en bus para alcanzar los descuentos en Guayaquil. “Vengo directo de la pachanga a disfrutar de los descuentos. El año pasado también vine, y aquí estoy otra vez”, contó a Diario EXPRESO entre sonrisas y con evidente emoción. Su propósito es claro: renovar su refrigeradora, aire acondicionado, televisor y ropa. Esperaba ahorrar cerca de 1.000 dólares.

Unos pasos más atrás estaba María José Dávalos, otra clienta madrugadora. Calculó que este domingo 23 de noviembre de 2025 se ahorraría alrededor de 60 dólares con sus compras. Para ella, madrugar valía la pena cuando se trata de aprovechar oportunidades.

Desde las 05:15 se armó una fila en el exterior del Mall del Sol, las puertas se abrieron a las 07:00 y los sensores de las puertas contaron que 5.000 personas ingresaron a esa hora. GERARDO MENOSCAL

El despertarse temprano marcó el inicio oficial de la temporada. Carlos Andrés Salame, vicepresidente comercial de Retail de Crecos, aseguró a Diario EXPRESO que el clima económico es más favorable que el del año pasado y que esperan un crecimiento de entre el 5 % y el 10 % en ventas. Los televisores, impulsados por la ansiedad previa al Mundial de Fútbol, volvieron a ser los protagonistas. “Tenemos desde modelos de 32 pulgadas a $ 169 hasta pantallas de 98 pulgadas que superan los $ 2.000. Algunos descuentos llegan al 70%”, señaló, anticipando que al final del día las estanterías quedarían vacías.

El adelanto del décimo tercer sueldo al sector público también ha empujado las ventas. “Ha permitido que la gente se planifique mejor y aproveche las promociones desde noviembre”, afirmó Salame.

Para Sofía Naranjo, gerente comercial y de desarrollo corporativo de Mall del Sol, la recuperación del movimiento comercial es visible, pero admitió que todavía no se alcanzan los niveles de ventas de 2019, antes de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, el dinamismo del arranque la llena de optimismo. “La respuesta fue fantástica. La gente sabía que los mejores descuentos serían hasta las 13:00 y que algunos locales darían premios a los primeros en llegar. Ese incentivo los hizo madrugar”, explicó.

El período de ofertas se extenderá hasta el 30 de noviembre

Electrodomésticos, televisores y artículos deportivos vuelven a liderar la lista de compras, además de la ropa y calzado.

Fitch Ratings eleva calificación de instrumentos de deuda de largo plazo de Ecuador Leer más

Los centros comerciales ya se preparan para la siguiente ola: el Black Weekend, del 28 al 30 de noviembre. Policentro ampliará horarios, ofrecerá música en vivo y sorteará premios entre quienes registren sus facturas. Mall del Sur, por su parte, promete descuentos de hasta el 70 % y un ambiente pensado para adelantar sin estrés las compras navideñas.

El Mall de Sol al igual que otros centros comerciales ampliarán el horario de atención por el Viernes Negro. La carrera por los regalos comenzó y, a juzgar por el madrugón, los compradores no están dispuestos a dejar pasar ninguna oportunidad.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ