Crisis del coronavirus: El Estado, en segundo plano

¿Cuál es el aporte que hará el Estado en la crisis? Esa es la primera pregunta que se hacen empresarios y ciudadanos, luego del anuncio de las medidas económicas del Gobierno para afrontar la crisis económica y sanitaria a causa del COVID-19.

La propuesta del gobierno de Lenín Moreno se basa en dos ejes principales: la creación de un fondo nacional de emergencia y deuda de China y de organismos multilaterales.

A través del aporte de los ciudadanos, empresas y más deuda se proyecta cubrir los gastos de ampliación de programas sociales, ingresos temporales para desempleados, equipamiento de salud, entre otros aspectos.

Mediante la contribución de empresas y trabajadores del sector privado, el Gobierno espera conseguir para el fondo de emergencia $ 1.211 millones.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), señaló, a través de Twitter, que las empresas todavía no terminan de pagar la contribución temporal establecida en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que rige desde enero de este año, y el Gobierno pide ahora un nuevo aporte.

Pedir una contribución a las empresas que han dejado de producir y vender o a ciudadanos que no han cobrado sueldos es contraproducente, aseguró Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Las medidas pueden reducir aún más la liquidez, añadió.

Son medidas duras especialmente para el sector privado, pero no creo que sean descabelladas. Ahora falta que el Gobierno diga cuál será el sacrificio desde el sector público. Hay muy poca capacidad de maniobra.

El fideicomiso que manejará el fondo de emergencia también plantea interrogantes. El viernes en la noche, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, señaló que el fondo nacional de emergencia será manejado por ocho personas de la sociedad civil.

La comisión, dijo el titular de Finanzas, buscará ser nombrada bajo esquemas de equidad de género y mayor representatividad de Guayaquil, ciudad que ha sufrido más la crisis sanitaria.

La creación de un fideicomiso con dineros públicos rompe la institucionalidad del país, aseguró Napoleón Santamaría, experto en materia tributaria.

Conmigo no cuenten para meter la mano al bolsillo de los que menos tienen. Banco Central puede ser el administrador fiduciario, no “iluminados” que no podrán ser fiscalizados. Todos arriman el hombro, menos el Estado.

Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana