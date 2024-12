Compras de Navidad y Fin de Año: las facilidades de pago que ofrecen los comercios

En este mes de diciembre, las tiendas aspiran a elevar sus ventas por la época navideña, pero conscientes de que este 2024 ha sido un año de poca liquidez, han trazado diferentes facilidades de pagos para que las familias puedan hacer sus compras de regalos.

La mayoría de las grandes marcas como Juguetón (juguetes); Pycca (artículos para el hogar), la Ganga (electrodomésticos) y negocios como De Prati, RM y H&M (ropa), brindan la posibilidad de comprar los productos y empezar a pagarlos a partir de febrero, marzo y, en ciertos casos, hasta en junio del próximo año 2025.

Si bien esta estrategia comercial no es nueva, es más común en épocas de apagones. Pues en un recorrido que realizó EXPRESO por estas y otras marcas asentadas en la ciudad de Guayaquil, se pudo observar cómo la promoción abunda.

Es que quieren llegar a su objetivo tradicional: aumentar masivamente sus clientes. Ya que las ventas de este mes representan aproximadamente el 11 % del total anual facturado por los comercios, según indica el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Miguel Ángel González.

“Esta temporada es muy importante, ya que ofrece una excelente oportunidad para los comerciantes, no solo para incrementar sus ventas, sino también para recuperar liquidez, y fortalecer su presencia en el mercado”, añade.

Las estrategias parecen dar resultados, pues en la mayoría de las tiendas asentadas en la avenida 9 de octubre, por ejemplo, la facilidad de pago consiste en adquirir los productos ahora en diciembre con la tarjeta de crédito y empezar a ver el descuento a partir de marzo.

LA FACILIDAD DE PAGO DE PYCCA

Una de las tiendas con esta promoción es Pycca que ofrece comprar el producto y asimismo pagarlo a partir de marzo de 2025, pero el pago se realiza con la tarjeta Pycca, que entrega el negocio a sus clientes, donde le otorga un crédito directo sin el uso de tarjetas de crédito.

Con esa tarjeta, los usuarios pueden adquirir compras en Pycca o en sus tiendas aliadas como Polipapel (papelería) y Etnia Cosmetics (maquillaje) y pagar desde el móvil. “En marzo los clientes podrán hacer transferencias a la cuenta de Pycca a través de su aplicación móvil (App) de banco. Pagarán como pagan los servicios: entra a su App, van a la sección de ‘Servicios’ y buscan Pycca y así de fácil podrán hacerlo sin tener que venir a la tienda”, explica a este Diario el administrador de uno de los locales.

Juguetón mantuvo incluso promociones de 'compre ahora en noviembre' y pague en junio. Freddy Rodríguez/EXPRESO

De acuerdo a lo indicado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, el sector comercial espera que en lo que falta de este mes de diciembre las ventas experimenten un aumento del 51 % en comparación con los meses normales. “El último mes del año sigue siendo crucial y representa un salvavidas para el sector”, añade González, poniendo en contexto la crisis energética que les sigue afectando a este gremio.

LA FACILIDAD DE PAGO EN RM

Como Pycca, RM también mantienen una facilidad de pago similar, con la entrega de una tarjeta propia con crédito directo. Para ello, cada cliente, dependiendo de su buró crediticio, tendrá una cantidad límite para consumir y un mes designado para empezar a pagar.

LA FACILIDAD DE PAGO EN DE PRATI

De Prati también entrega esta facilidad de pago, pero como las tiendas de electrodomésticos, las compras deben hacerse con tarjeta de crédito. Asimismo, el historial crediticio establecerá cuánto comprar y cuándo pagar. A la par, esta tienda mantiene vigente las promociones de su tarjeta De Prati, que entrega créditos todo el año a sus clientes y que ahora en diciembre les ofrece descuentos de hasta el 50 %, en algunos productos.

Las tiendas de electrodomésticos, asentadas en la avenida 9 de octubre, también dan estas facilidades de pago. Vanessa López/EXPRESO

FACILIDAD DE PAGO EN JUGUETÓN

Hay quienes incluso han ido un poco más lejos con los meses, como Juguetón. Esta lanzó desde el 15 de diciembre pasado la facilidad de ‘compra ahora y paga desde junio de 2025’. Una promoción que aplica para ciertos juguetes y hasta agotar stock, de la que se puede hacer uso con todas las tarjetas de créditos, excepto Tarjetas Alias, según destaca el Departamento de Comunicación de la tienda.

Para esta promoción, los clientes pueden adquirir desde $30 en compras para pagos a 3 meses; $60 a 6 meses, o $120 a 12 meses sin intereses. También Juguetón mantiene la facilidad de ‘adquiere ahora y paga a partir de febrero de 2025’, para compras que se hagan del 1 al 24 de diciembre.

PROMOCIONES DE OTRAS TIENDAS

Otras tiendas también populares entre los clientes, sobre todo en estas fechas de diciembre, son H&M y Súper Éxito, que mantienen la facilidad de pago de poder diferir con las tarjetas de créditos las compras hasta 12 meses sin intereses, pero por diciembre, ofrecen promociones de hasta el 70 % en varias de las prendas de sus almacenes.

TAMBIÉN SUPERMERCADOS

Los supermercados no se quedan atrás. Por ejemplo, las cadenas de Supermaxi, Megamaxi, Akí, Moblart, Titán y Maxipets mantienen el Crédito Favorito, con el que se puede pagar las compras de electrodomésticos, ropa y hogar, hasta en 30 meses. Mientras que las compras de víveres, higiene, belleza y limpieza pueden diferirse hasta 4 meses.

RECOMENDACIONES PARA LOS COMPRADORES

Pero si bien todas estas promociones suenan bien ante el consumidor ecuatoriano, hay que tener en cuenta las “trampas” que esconden para evitar sobreendeudamientos, según explica el abogado y analista, y gerente de defensadeudores.ec, César Coronel. “El compre ahora y pague a partir de marzo, abril o junio, no es una mala promoción, pero los compradores deben tener en cuenta que, durante esos meses de gracia, la deuda genera intereses, es lo que no les dicen”, detalla el experto.

Otra medida que los consumidores deben tener en cuenta es que, estas deudas empezarán a cobrarse desde meses como marzo o abril, cuando en la Costa inician las compras para el periodo escolar, lo que podría convertirse en un cobro muy pesado y hasta caer de sorpresa para quienes ya las habían olvidado y así desmoronar su bolsillo. Por ello, el experto consultado, señala que los compradores antes de adquirir los productos bajo estas facilidades de pago, deben primero transparentar su situación económica (cuánto ganan, cuánto gastan, y qué deudas tienen); establecer un presupuesto para comprar solo lo necesario; y por último, pese a las promociones, optar por la forma de pago que más les convenga.

“Si lo comprado se puede pagar al contado o en un solo pago sin diferir, es mejor hacerlo así. Si no es así, hay que optar por el diferido sin intereses a la menor cantidad posible. Pero cuidado, caemos en la trampa de como no pago intereses, me sigo endeudando y al final cuando toque pagar, debo pagar demasiadas compras”, aconseja.

