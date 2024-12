Ecuador regulará las motos eléctricas: ¿Qué cambios traerá la nueva normativa?

En los últimos dos años, Ecuador ha recibido 130 mil motocicletas eléctricas, una alternativa de movilidad que ha ganado popularidad por su accesibilidad y bajo costo. Sin embargo, la falta de regulaciones claras ha generado problemas de seguridad que preocupan a la ciudadanía.

Carlos Andrade, un residente de Guayaquil, expone su inquietud ante el uso de estas motocicletas en actividades delictivas. “Las usan para robar y no se pueden identificar porque no tienen placas ni registros claros”, comenta. Actualmente, estos vehículos pueden ser adquiridos legalmente como juguetes, lo que ha dificultado su control en las calles.

Un reglamento en camino para Ecuador

Para enfrentar esta problemática, las autoridades están ultimando detalles de un reglamento que regulará la circulación de motocicletas eléctricas y scooters. Martín Saquicela, jefe del departamento legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), explicó que la normativa incluirá la obligatoriedad de matricular estos vehículos y obtener una licencia específica para su conducción. “Tras la aprobación, habrá un periodo de 180 días para socializar las nuevas disposiciones antes de implementar sanciones”, afirmó.

En ciudades como Guayaquil, estas motos son un paisaje común en avenidas principales como la Juan Tanca Marengo o la Francisco de Orellana, así como en sectores céntricos como la avenida 9 de Octubre. Sin embargo, muchas veces circulan en contravía o sobre las aceras, lo que incrementa el riesgo de accidentes tanto para peatones como para conductores.

Datos alarmantes y una alta demanda

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), solo en 2023 ingresaron al país 80.469 motocicletas eléctricas, y hasta noviembre de este año, se han importado 54.399. Este crecimiento también se ha reflejado en la siniestralidad: las motocicletas eléctricas han estado involucradas en seis accidentes de tránsito, dejando un saldo de una persona fallecida y nueve heridas, según datos de la CTE.

No todos ven la situación con preocupación. Karina Intriago, quien utiliza una motocicleta eléctrica desde hace un año, destaca sus ventajas. “Son más baratas que una moto convencional. No gasto en gasolina y me ahorro tiempo en el tráfico. Es ideal para mi trabajo”, señala.

La distribuidora Electroamérica, con presencia en Guayaquil, Quito y Cuenca, respalda esta percepción. Con precios que parten desde los $399, sus motocicletas incluyen baterías de larga duración, de hasta cinco días, atrayendo a consumidores que buscan ahorrar y contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.

¿Cuál es el objetivo del reglamento?

Con el reglamento en marcha, las autoridades esperan mejorar la seguridad vial y garantizar un uso responsable de estos vehículos.

