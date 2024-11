Compra de generadores y UPS se incrementan pese a acuerdo con Colombia

El anuncio de que Colombia le venderá energía a Ecuador para mitigar los efectos de la crisis energética, no detiene las buenas ventas de generadores de energía en el centro de Guayaquil.

¿Dónde comprar focos, linternas y ventiladores recargables en Guayaquil? Leer más

En un recorrido realizado por Diario EXPRESO se pudo constatar que la venta de todo tipo de artefactos para generar luz se mantienen en alza.

A lo largo de la calle Colón y en la zona de 'La Cadena', en la Bahía, donde se concentra la mayor cantidad de comercios de este tipo, algunos vendedores contaron a EXPRESO que los clientes siguen llegando en buen número hasta los locales.

"Los generadores más económicos ($300) son los que más se venden. Estos sirven como para casas y puede mantener con luz entre 3 y 4 horas", comentó Jaime Molina, propietario de un local, explicó que la variedad que se ofrece hace que las ventas se mantengan en el centro.

"Hay generadores muy económicos y también los más costosos que van hasta de $2.000 y $3.000. Todo depende de la necesidad del comprador", comentó Molina, que confiesa que vende entre 7 y 10 generadores diarios.

"La verdad pensaba soportar, pero ya no se puede más. Me llevaré un generador de $500 para mi negocio de comida para poder trabajar un poco mejor", explicó Guillermo Pazmiño, que no confía en que las cosas mejoren.

"Dijeron que se le comprará energía a Colombia, pero la verdad no me confío. Prefiero tomar mis propias precauciones y no esperar ya nada de las autoridades", dijo enérgico el emprendedor

Te podría interesar: Michela Pincay entre las 200 mujeres presuntamente afectadas por fotógrafo

La venta de UPS también sigue en alza

Los UPS se encuentran en varias distribuidoras del centro de la ciudad JOSUE ANDRADE

Cortes de luz: soluciones que hay a la mano Leer más

En algunos otros locales de la misma zona también se ofertan los UPS, que sirven para mantener la energía, pero en menor proporción. Según explicaron algunos comerciantes, esto es más utilizados para los routers de internet.

Actualmente esto es lo que más se vende. Tenemos desde $40 hasta de $300. Sirve para conectar el internet y algunos hasta para computadoras o televisores", explicó Melina Bermeo, vendedora de un local ubicado frente al Malecón 2.000

"Puedo estar sin luz, pero no sin internet. Por eso vine a comprar un UPS. De todo corazón espero la situación mejore, pero por como va la cosa, lo dudo. Me estoy armando ante cualquier problema peor", dijo Liliana López, una joven de 27 años.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ