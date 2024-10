Cortes de luz: soluciones que hay a la mano

Una locura el país. Ecuador con cortes de 14 horas amaneció el viernes 25 de octubre de 2024. Nadie se lo esperaba. La agenda para muchos ecuatorianos estuvo armada, pero se desarmó en minutos.

A Andrea Domínguez la noticia la tomó por sorpresa. Pensó que la medida del Gobierno, de que los apagones duren más tiempo, comenzaría el fin de semana, pero no. Ella es CEO de su propia agencia de marketing Daseo.digital y aunque cuenta con dos UPS, que le permiten trabajar hasta tres horas, no le iban a abastecer.

“En teoría habían anunciado que sería menos cada semana”, expresa Domínguez; por lo que el cambio de última hora del corte le significaba quedarse “paralizada”. La única solución era ir a algún centro comercial, porque debía coordinar las labores con la gente con la que trabaja. “Esto es terrible”.

Problemas ante cortes

A Cindy Galarza, en cambio, la comida se le está dañando y la celebración que tenía planificada por el cumpleaños de su cónyuge tuvo que moverla, cuenta. No obstante, el que en su lugar de trabajo haya generadores no significa que pueda laborar casi normalmente porque “no abastece”. Ayer, viernes 25 de octubre, al mediodía, ella y sus compañeros no pudieron seguir trabajando; no tenían luz y el generador no daba energía a todas las áreas de su trabajo.

Sofía Bermúdez también necesita para poder laborar y hacer sus actividades cotidianas en su casa. Ella comenta que “quisiera comprarme un panel solar, pero creo que son extremadamente caros”.

Ante estas necesidades, el sector bancario ha emitido líneas de créditos para que la gente pueda adquirir aparatos que generen electricidad por los cortes que no tienen fecha de caducidad.

Afectaciones. Las lavadoras de auto, de la Alborada y Sauces IX, no pudieron laborar. FLOR LAYEDRA TORRES

Vivimos en una colectividad cegada por la inmediatez y el resultadismo. Vivimos el cortoplacismo. Andrés Seminario Exministro de Comunicación

Soluciones bancarias

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señala que hace varios años, los bancos privados han desarrollado diversos productos de crédito, denominados como créditos verdes para objetivos vinculados con la sostenibilidad. Por lo que la banca está apoyando a financiar proyectos de producción sostenible, eficiencia energética, energía renovable, transporte sostenible, construcción sostenible, la gestión de residuos, entre otros.

Solo en 2023, la cartera de créditos verdes ascendió a un total de $ 879 millones y se destinó, sobre todo, al segmento productivo, indica la entidad, y tuvo un crecimiento anual del 44,6 %, o el equivalente a $ 271 millones. El principal destino, fue el denominado “Producción Sostenible y Eficiencia Energética” que recibió $ 302 millones, es decir, el 34,3 % del total.

BanEcuador, por su parte, está ofreciendo financiamiento denominado “microcrédito” para la adquisición de generadores con combustible fósil, para actividades productivas, con ventas no superiores a $ 300.000 al año. Los créditos son desde $ 500 hasta $ 20.000, con una tasa del 16,3 % y un plazo máximo de pago de 36 meses.

Pero quienes tengan ventas superiores a los $ 300.000 anuales, BanEcuador les ofrece créditos que van desde los $ 5.000 hasta los $ 3 millones, al 11,86 % de interés y con un plazo máximo de pago de 60 meses. Además, ofrecen el “crédito energía renovable” para sistemas de autogeneración de energías alternativas (paneles solares y turbinas eólicas de pequeña escala), con una tasa del 14 %.

Para ambas líneas de crédito, la entidad bancaria indica que “hay 10 millones de dólares en caja, listos para entregar”.

Oferta. Debido a la falta de equipos, algunos aprovechan. Por ese pedían $ 950. Joffre Flores

La profunda crisis de energía

Ante estas largas horas sin energía eléctrica, Héctor Pérez está buscando cómo adquirir UPS para su router y así poder tener internet en su casa, al menos. Al igual que él, Erika Vásconez también está angustiada por conseguir un UPS o un generador eléctrico. Ambos han consultado con sus amistades sobre dónde adquirir estos aparatos, pero sin éxito alguno.

Glenda Figueroa compró cuatro UPS en Tecnoglobal, cuando recién empezaron los apagones, pero ahora no hay. “Agotados. Aun no tenemos fecha exacta”, le contestaron cuando ayer preguntó por estos productos.

En el local Steren, ubicado en el Mall del Sol, al norte de Guayaquil, tampoco hay UPS. Ellos, en cambio, están ofreciendo minis UPS para mediados de noviembre; pero los clientes los deben reservar con el valor total del equipo, o con la mitad de su precio o máximo con $ 10. Las formas de pago, todas: transferencia, tarjeta de débito o crédito.

“Son caída y limpia”, exclama Figueroa. Ella ha preferido comprar varios UPS para su domicilio, ya que el generador es más caro y hace bulla. Además, tampoco conviene, manifiesta Bermúdez, porque “tengo que comprar combustible”.

EXPRESO hizo un recorrido por varios sitios de Guayaquil y en todos los locales comerciales que los expendían no contaban con los generadores y en uno, el precio alcanzaba los $ 1.200; un precio muy alto para varias personas que buscaban adquirir uno. En la mayoría, este equipo estaba agotado. La ciudadanía recorría gran parte del centro de la urbe sin éxito.

¿Cómo está el mercado?

Paola Valero, asesora de ventas de Tecnoglobal Importadora, manifiesta que, ahora, lo que más demanda la ciudadanía son los generadores. Al inicio de los cortes eléctricos, cuenta que, las personas buscaban los mini UPS porque el lapso de los racionamientos no eran tan extensos; pero a medida que la situación se fue agudizando, las personas querían “sobrellevar” la situación con equipos que le permitieran conectar mayor cantidad de dispositivos.

Los empleados de las lavadoras esperan a que la energía eléctrica se restablezca para volver a sus labores. Flor Layedra Torres

El Gobierno debe dar impulso a la energía solar y eólica. Las simples declaraciones no se vuelven realidad. Fernando Santos Alvite Exministro de Energías y Minas

Sin embargo, en este momento, añade Valero, en el mercado no hay generadores eléctricos. La firma en la que trabaja, “todos los modelos que teníamos con opción se han vendido”. Por lo que esperan que les lleguen entre la primera semana y segunda semana de noviembre. Los costos de los generadores eléctricos estarían entre los $ 250 a $ 320; en cambio, los de gasolina los tenían entre los $ 260 a $ 1.980.

El ingeniero Erick Benites denuncia que ante la alta demanda y la ventaja que tienen pocos comerciantes, ya que cuentan con algunos generadores, han elevado los costos de estos equipos exponencialmente. Entre ellos, dice que los generadores de 25 o 50 KW, que incluía transferencia automática, que hace dos semanas costaban menos de $ 9.000, ahora tienen un precio sobre los $ 25.000 y sin la transferencia automática. “La especulación es alta y nadie controla los precios”.

Requisitos. Para aplicar a los créditos de BanEcuador, debe presentar la cédula, certificado de votación, planilla de servicios básicos, el RUC o el RIMPE y una cotización del generador.

No puede cambiar la matriz energética

En torno al cambio de la matriz eléctrica que anuncia el Gobierno que va a realizar, el ingeniero Erick Benites opina que eso no es así, lo que hay es un incremento o una repotenciación del sistema de energía del país. A su criterio, para que haya un cambio de matriz energética, debería cambiarse la producción de energía hidráulica por otra forma de generación, lo que no se va a hacer.

Carencia. Varios generadores los marcan que no están a la venta. Joffre Flores

Para Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, las palabras del Gobierno “suenan bonitas, pero no tiene sentido”. Eso, porque el país, indica, tiene una matriz energética saludable y va a seguir dependiendo de la energía hidráulica. Agrega que el proyecto Cardenillo y Santiago, que están en agenda, también son hidráulicos.

Para solucionar esto, primero debe aprobar la segunda ley energética que está en la Asamblea, pero con la entrega de la garantía y enviar otra norma en la que establezca como prioridad los proyectos solares y eólicos, así como la supresión de las trabas burocráticas.

