El juicio a Mónica Palencia puede traer secuelas a los partidos políticos

A favor, en contra, abstención y ausentes. Así se visualizó el miércoles 23 de octubre el hemiciclo del Palacio Legislativo. Los asambleístas ya expresaron sus votos ante el juicio político de Mónica Palencia, ministra del Interior, pero ¿qué sentencia podría emitir la ciudadanía tras las posturas que tuvieron las bancadas políticas?

¿Se puede revertir la votación del Pleno que evitó la destitución de Palencia? Leer más

Para algunos de los expertos en política consultados por EXPRESO, lo que ocurrió en la Asamblea Nacional no tendrá repercusiones en la palestra política, a largo plazo. Sin embargo, otros creen que sí.

RELACIONADAS Así reaccionó Daniel Noboa tras el triunfo de Mónica Palencia en la Asamblea

LEA TAMBIÉN: El debate presidencial en Ecuador, un formato que debe renovarse

¿Cuál es el panorama para las bancadas políticas?

Revolución Ciudadana

Para Pablo Ospina, experto en historia política y docente en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), el que la bancada de Revolución Ciudadana (RC) haya buscado la destitución de Palencia no tendrá ninguna influencia, salvo por el hecho de reafirmar que RC busca reafirmarse como la única oposición al Gobierno.

Con él concuerda Nicanor Moscoso, consultor electoral y expresidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Sin embargo, el actuar de las otras bancadas podría significarle que este podría captar los votos de la derecha, que le pertenecía a Guillermo Lasso y a Daniel Noboa, los cuales están desencantado del régimen. Esto, porque marcaron una posición firme frente a la crisis de seguridad.

A pesar de ello, RC podrá usar en campaña que ha sido el único partido o el que encabezó la lucha contra una ministra que ha mentido, no ha cumplido con sus funciones y que no tiene un plan de lucha contra la delincuencia, declara Hernán Reyes, sociólogo, especialista en Estudios Culturales Latinoamericanos y catedrático de la UASB.

RELACIONADAS Los errores de la derecha podrían abrir el camino al correato en 2025

LE INVITAMOS A LEER: CC receptó proyecto para quitar dinero estatal a las organizaciones políticas

Estos son los asambleístas que dijeron sí a la destitución de Mónica Palencia Leer más

Aunque se confirma como una minoría importante desde la Asamblea, observa Juan Pino, politólogo y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, su capacidad de incidencia, como la que tuvo en el gobierno de Lasso ya no la tiene. Lo que muestra que tiene problemas para llevar una agenda en contra del problema.

Partido Social Cristiano

A criterio de Andrés Seminario, exsecretario de Comunicación, al ciudadano común no le interesa lo que pasó el miércoles en la Asamblea, debido a que eso no les resuelve sus problemas, por lo que prefieren centrarse en sus preocupaciones, como apagones, inseguridad y desempleo. Esto, porque es un tema político y eso no es de interés de la mayoría. No obstante, sí observarán el cambio de la narrativa del Partido Social Cristiano (PSC), ya que al principio dijeron sí iban a apoyar al Gobierno, pero resultó que su voto no fue así.

Este doble discurso, a juicio de Pino, sí los perjudicó. Para él, uno de los perdedores de esta medición de fuerzas entre el Ejecutivo y la oposición son los de la bancada socialcristiana. Esa falta de congruencia política, de opinión y los cambios rápidos de discursos, explica el politólogo, son las acciones que más castiga los electores.

Justamente eso, es lo que “salva los muebles” para lograr mantenerse con una postura de oposición al Gobierno, expone Reyes. Además, desde que Henry Kronfle asumió la presidencia de la Asamblea, el PSC ha tenido una postura zigzagueante. El docente asegura que eso no va a afectarles, ya que la gente recuerda más los resultados.

Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano fueron las bancadas que estuvieron a favor de la censura y destitución de Mónica Palencia. Gustavo Guamán

LE INVITAMOS A LEER: Los políticos ecuatorianos no tienen cara para confrontar

"El tema está cerrado": Construye mantendrá su postura sobre Mónica Palencia Leer más

Esto, señala Moscoso, más bien hizo bien al PSC, porque evidenció que “se unió al clamor del pueblo”, ya que, hasta febrero, la crisis de inseguridad puede aumentar. Además, muestran la unión de las dos fuerzas políticas que, a su vez, tienen a los líderes más visibles del país, Jaime Nebot por el PSC y Rafael Correa, por RC, agrega.

Construye

El actuar de esta agrupación, explica Pino, se debe a que a ellos no les interesa que RC se posicione y, a través de este juicio político tengan una victoria. Por lo que, este grupo “saldrá electoralmente perjudicado”, opina Moscoso, ya que al haber “robado” la imagen de Fernando Villavicencio, de ser justos y de ser una nueva alternativa, la sociedad al final vio que se entregaron al Ejecutivo.

Acción Democrática Nacional

Este fue el mejor resultado que pudo tener el grupo oficialista, sostiene Pino. Por lo que el Gobierno, dice Reyes, va a hacer uso de esto en su campaña, como si las fuerzas que representan al país apoyaron a Palencia.

Esto no es lo que esperaba la gente, afirma Moscoso; es por eso por lo que cree que esto, y que mantenga a Palencia, perjudique al Gobierno y lo convierta en perdedor en 2025.

Ausentes. Mauricio Zambrano, Katherine Andrade, Ana Mercedes Galarza y Viviana Zambrano no asistieron al juicio político.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ