¿Cómo recuperar tu dinero de la Cooperativa CREA? Los pagos inician el 29 de agosto

Socios de la Cooperativa CREA recibirán su dinero a través del Seguro de Depósitos

Tras casi un mes del cierre oficial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, con sede en Cuenca, los socios afectados podrán recuperar sus depósitos a partir del 29 de agosto de 2025, según lo anunció la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede).

Cooperativa CREA: "Socios con más o menos de $ 32 mil recuperarán su depósitos" Leer más

La devolución será posible gracias al Seguro de Depósitos, mecanismo activado el 13 de agosto, días después de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) suspendiera las operaciones de CREA debido a problemas financieros.

Calendario de pagos

Cosede ha establecido un cronograma de pagos con base en el último dígito de la cédula de identidad de los socios. Desde el 29 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2025, se atenderá a los clientes por turnos.

Cédula terminado en 1: 29 de agosto

Cédula terminado en 2: 1 de septiembre

Cédula terminado en 3: 2 de septiembre

Cédula terminado en 4: 3 de septiembre

Cédula terminado en 5: 4 de septiembre

Cédula terminado en 6: 5 de septiembre

Cédula terminado en 7: 8 de septiembre

Cédula terminado en 8: 9 de septiembre

Cédula terminado en 9: 10 de septiembre

Cédula terminado en 0: 11 de septiembre

Además, las personas que presenten pasaportes o sean representantes de Personas Jurídicas podrán cobrar el 11 de septiembre de 2025. A partir del 12 de septiembre de 2025, ya no habrá restricciones y cualquier socio podrá cobrar, sin importar el número final de su documento.

¿Cuánto dinero se devolverá?

La resolución emitida el 27 de agosto Cosede dispone el pago de $ 63,8 millones a los depositantes de CREA.

Este proceso de devolución está dirigido exclusivamente a los socios que tenían montos de hasta $ 32.000, que es el límite cubierto por el Seguro de Depósitos para cooperativas de segmento 1 (aquellas con activos superiores a $ 80 millones).

Requisitos para cobrar tu dinero

Los clientes solo deberán presentar los siguientes documentos para acceder al pago:

Cédula de identidad original Copia de la cédula

Modalidades de pago y dónde se podrá cobrar

Los socios de CREA podrán recibir su dinero a través de las siguientes formas:

Pago en efectivo

Cheque certificado

Apertura de una cuenta en una nueva entidad financiera

Cosede ha designado a dos instituciones como agentes de pago, donde los socios podrán acercarse para cobrar sus depósitos:

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

BanEcuador

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO