El comercio abre sus puertas aún con temor y sin clientes

El comercio empezó el 2024 perdiendo dinero. El primer golpe lo recibió la primera semana de enero tras la fuga de uno de los principales criminales del país, José Adolfo Macías Villamar (Fito), pero se agravó el pasado 9 de enero cuando un grupo de hombres encapuchados irrumpió las instalaciones del canal TC Televisión. Dos hechos que han causado pánico ciudadano, que han restado dinámica en las diferentes actividades en el país provocando una caída de ventas que se estima entre un 60 % y un 80 %.

La transmisión en vivo de este último hecho, el pasado martes, afectó la tranquilidad de la ciudadanía y eso es lo que todavía mantiene en casa a muchos. “Ese día sentí mucho miedo de que se repitan los saqueos que hubo el 30 de septiembre de 2010. Esa vez fue por una crisis política, ahora es por las bandas de delincuentes que se han tomado el país. Por eso cerramos el martes más o menos a las 14:00 y el miércoles 10 de enero no abrimos en todo el día. Ahora que hemos abierto, no llegan los clientes y mis ventas están caídas en un 80 %”, comentó Antonio Rivas, dueño de un pequeño local de ropa en Guayaquil.

Rivas agregó que no sabe cómo cubrir este mes el pago de la renta de 1.000 dólares del local, además de las planillas de los servicios de agua y luz.

En efecto, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), estima que en promedio a nivel nacional se dejaron de vender 317 millones de dólares diarios a causa de la inseguridad que se vivió la semana anterior. Es decir que esa es la pérdida solo por el cierre de los locales el miércoles 10 de enero de 2024. “Esta semana, tras el fuerte accionar de las fuerzas del orden en contra de la delincuencia esperamos que la actividad económica retome la normalidad de forma progresiva. En consecuencia, las ventas arrancarán el año en negativo”, dijo a EXPRESO Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG.

Carmen Macas, comerciante que vende bebidas y snacks en el centro de Guayaquil, manifestó que está muy preocupada porque ya tiene que actualizar los permisos municipales y del Cuerpo de Bomberos. “Le pido al señor alcalde de Guayaquil que nos ayude. No es que no queremos sacar los documentos, pero primero tuve pérdidas económicas por los cortes de energía programados y ahora por la inseguridad. Normalmente, en un día se venden unos 90 dólares. Esta semana se venden entre 20 y 30 dólares, no tengo dinero para hacer el trámite”, explicó Macas.

Centro.- Así se ve la avenida Boyacá, casco comercial de Guayaquil, a las 17:00; los locales están abiertos pero hay pocas personas en la calle. Joffre Flores

El centro de Guayaquil tenía vida comercial hasta las 18:00, pero ahora casi todo se apaga a las 16:30, o antes. “En este local las ventas han bajado del 70 % al 75 %. En enero siempre vendemos saldos de líneas blancas, pero ahora no llegan los clientes por temor a la inseguridad”, señaló Elena Lajer, administradora de un almacén de electrodomésticos.

Normalmente enero es un mes en el que la facturación desciende un 40 %, pero ahora la caída es de hasta un 80 %. “No hay clientes y voy a pedir al banco un sobregiro para poder pagar el salario de enero a 30 empleados”, indicó Elías Peralta, gerente de Sabrosón, un negocio que por 45 años ha vendido cerdo y pavo hornados en Guayaquil.

La situación es más crítica para quienes tienen carretillas de comida rápida. Este Diario estuvo en la Alborada a las 19:00 y confirmó la escasez de clientes. “Aquí trabajamos desde las 17:00 y antes del toque de queda atendíamos hasta pasada la medianoche. Ahora, aparte de que tenemos que cerrar antes, no hay ventas”, manifestó Carlos Quinto, vendedor de comida rápida.

Alborada. En la avenida Guillermo Pareja a las 19:00 solo se observan vendedores. Joffre Flores

Los ingresos están de bajada en todos los sectores. Hasta las bodas se encuentran en espera: entre el 9 y 10 de enero no se celebraron 95 matrimonios ya programados a nivel nacional en el Registro Civil. Aunque la entidad ha facilitado la reprogramación, solamente 36 parejas lo han hecho. Eso significa que 59 lo han dejado para después. El sector de eventos estima que sus ventas se han reducido en un 60 %.

En el recorrido que hizo EXPRESO se habló con los pocos ciudadanos que salen a comprar y más de uno denunció sentirse inseguro. En los buses, dijeron, hay personas que se suben a obligar a que se les paguen $ 1. “Si no das el dólar, te roban. Esto, más el riesgo de que las bandas ataquen, hace que yo minimice las salidas a comprar”, sostuvo la ciudadana Dyna Martínez.

