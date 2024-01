Asambleístas: No parar la producción petrolera en el Yasuní para no subir el IVA

Volver a preguntar a la ciudadanía sobre la explotación petrolera en la zona del Yasuni ITT es una de las propuestas que se plantean en la Asamblea Nacional, en medio del debate del aumento del IVA del 12 al 15 %.

La iniciativa fue mencionada por el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Jorge Aicaturri, en medio de la primera comparecencia de las autoridades en la Comisión de Desarrollo Económico para tratar el proyecto de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado.

"Pediría yo que se vuelva a consultar esto porque en la consulta anterior tiene la palabra indefinida. Se lo vuelve preguntar y aquí sí, el pueblo ecuatoriano, sobre todo los jóvenes, votaron para que el petróleo se quede bajo tierra porque sienten que sus recursos en gobiernos anteriores fueron mal gestionados (...) La pregunta debe incluirse y debe ser eficiente", dijo e legislador.

En esa misma línea, el asambleísta por la Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna aseguró que se debe declarar una moratoria a la para en la producción de crudo en el Bloque 43-ITT, que representa ingresos de 1.300 millones de dólares al año.

Asimismo, el asambleísta por El Oro Steven Ordóñez señaló que se debe revisar la decisión de la consulta popular del Yasuní-ITT. El legislador independiente Pedro Velasco también se sumó al planteamiento.

La idea se plateó como una alternativa al incremento del IVA para hacer frente al conflicto interno y a la crisis fiscal. Además, los asambleístas propusieron un impuesto a la banca privada, bajo el argumento de ser el sector con mayores utilidades, señaló la asambleísta por la RC Viviana Veloz. Además, aseguró que subir el IVA podría generar una contracción en la economía ecuatoriana.

Otra de las inquietudes de los asambleístas es por cuánto tiempo se debe subir el IVA. La mayoría señalaron que debe ser una medida temporal, mientras dure el conflicto armado.

En la sesión también estuvieron presentes los ministros de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y la del Interior, Mónica Palencia. Ambos funcionarios mencionaron la urgencia del incremento del IVA debido a la gran magnitud de la crisis fiscal y de seguridad.

"Me siento muy angustiada, me siento muy preocupada porque la lógica del discurso, unos más y otros menos, son la lógica que nos han tenido atrapadas en un atraso estructural (...) Creo que no estamos entendiendo el momento histórico", dijo Palencia.

