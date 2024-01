Banca: Utilidades récord sí, pero la rentabilidad no es la más alta

“$ 8 de cada $ 10 de utilidades se agregan al patrimonio, lo que permite mantener un nivel apropiado de colocación de crédito y fortalecer los niveles de provisiones de los bancos. La reinversión de utilidades, además, ayuda a realizar mejoras en innovación, digitalización, ciberseguridad y la creación de nuevos servicios y productos financieros. Las actividades bancarias no son las que más ganan en el país, pero si son las que más pagan tributos al Estado”.

En una entrevista con EXPRESO, así defendió el presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Marco Rodríguez, las utilidades récord del sector, que en los últimos días han sido un blanco de críticas, y razón suficiente para que legisladores vean a este sector como una fuente de fondeo clave para cubrir las necesidades del Estado, en plena crisis de inseguridad.

Al cierre de 2023, los bancos privados aumentaron en $ 73,8 millones (11,1%) sus ganancias respecto al 2022, hasta llegar a los $ 737,5 millones, las mayores históricas en monto. Sin embargo, Rodríguez señala que ese no es el indicador determinante. “Para hablar de las ganancias de una entidad financiera o de una empresa es importante utilizar el indicador de rentabilidad (ROE), que es el que nos muestra las ganancias en función del capital aportado, es decir la rentabilidad sobre el patrimonio. Si bien las utilidades pueden crecer, también crece el capital aportado por los accionistas, por lo que el ROE permite realizar comparaciones objetivas en diferentes periodos y con diferentes industrias”.

INDICE DE RENTABILIDAD Los bancos se encuentran en el puesto 10 con un ROE de 12,3%.

Según sus cifras, la rentabilidad de la banca no es la más alta si se la compara con otros sectores productivos, por el contrario, está cercana al promedio nacional. De acuerdo con el reporte “¿Cuál es la actividad más rentable?” (noviembre, 2023) de Análisis Semanal, el ROE de los bancos, al cierre fiscal de 2022, estuvo “ligeramente por encima del promedio. Mientras la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la economía fue de 11,9% en 2022, la rentabilidad de la banca fue de 12,3%. En la lista de sectores más rentables del país, el ‘top 5’ está encabezado por los servicios administrativos y de apoyo, con el 35,3% de ROE; la explotación de minas y canteras con 24,7%; la administración pública, defensa y seguridad social registran una rentabilidad del 18,4%; telecomunicaciones con 15,7% y actividades profesionales y técnicas con 13,8%. Los bancos se encuentran en el puesto 10 con un ROE de 12,3%.

“Incluso si se analizan las utilidades en dólares, en términos absolutos, aún así los bancos tampoco son los que más utilidades generan. Resulta que, si se analiza la rentabilidad de las 25 empresas más grandes del país, ellas obtuvieron un ROE de 17,14%, a diciembre de 2022, lo que significa que es 1,4 veces más que todo el sistema bancario ecuatoriano. ¿Es malo que las empresas tengan una rentabilidad de 17% o más? No, no es malo pues esto permite que se generen más puestos de trabajo, se paguen más impuestos, se dinamice la economía. Por otro lado, si bien varios sectores ya han recuperado el ROE que tenían en la prepandemia, resulta que la banca aún no lo hace. Así, el ROE de la banca fue de 12,4% a diciembre de 2023, por debajo del 13,9% que es el porcentaje con el que terminó en diciembre de 2019. Es decir, los bancos privados aún no recuperan el mismo nivel de ROE que tenían antes de la pandemia.

A diferencia de la banca, existieron otros sectores de la economía que lograron elevar su rentabilidad por encima de los niveles prepandemia: servicios administrativos en 27,2 puntos porcentuales, petróleo y minería en 18,5 puntos, administración pública y seguridad social 17 puntos, agricultura y pesca en 6,2 puntos, entre otros, de acuerdo con Análisis Semanal”.

Por último, Rodríguez asegura que gravar a la banca, como ha ocurrido con la reciente normativa que elimina la exención del cobro del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en los pagos de dividendos de créditos provenientes del exterior, es un contrasentido ya que la actividad bancaria fue la principal actividad que más contribuyó a la recaudación total en 2023, con $ 2.239 millones (12,9% del total). La segunda actividad que más impuestos pagó fue la venta de combustibles líquidos, con 6,4% y en tercer lugar estuvo la venta de vehículos nuevos y usados (3,3%). Por sector económico, la actividad financiera es la segunda que más aporta, con$ 2.819 millones. “Las utilidades de la banca permiten que siga fluyendo el financiamiento para las familias y empresas ecuatorianas y demuestran el manejo técnico desde las entidades bancarias en salvaguardar los ahorros de los ecuatorianos, mientras que la recaudación tributaria impulsa el desarrollo económico del país”.

