Colombia oficializa aranceles del 30% a productos ecuatorianos

La tasa de seguridad para las importaciones de Colombia aplica desde el 1 de febrero de 2026.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia expidió finalmente su decreto de aranceles del 30% a más de 23 líneas de productos ecuatorianos, entre ellos arroz, fríjol, plátano, azúcar de caña, cacao en polvo y pescado.

La medida llegó 24 días después de que Ecuador activara su "tasa de seguridad" del mismo porcentaje el 1 de febrero, cuando el gobierno de Daniel Noboa argumentó una supuesta falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.

El viceministro de Comercio Exterior colombiano, Tito Yepes, fue enfático al calificar la "tasa de seguridad" ecuatoriana como un arancel encubierto, prohibido dentro del marco de la Comunidad Andina (CAN). "Ecuador se inventó esa figura y eso viola lo acordado", dijo ayer en una rueda de prensa retransmitida por RCN. Hoy en Blu Radio añadió que el decreto fue revisado minuciosamente para "blindar jurídicamente al Estado" colombiano frente a posibles impugnaciones, y advirtió que los dos procesos legales ya interpuestos ante la CAN tomarán tiempo antes de arrojar resultados.

El viceministro de Comercio informó que el decreto que alista Colombia para imponerle aranceles a Ecuador está pendiente de la firma del presidente Gustavo Petro. También dijo que el Gobierno de Colombia demandó a Ecuador ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de…

La guerra comercial entre ambos países se ha extendido a otros frentes. Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, que a su vez respondió elevando de $3 a $30 la tarifa que cobra por transportar crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

El único acercamiento diplomático hasta ahora no rindió frutos. Las cancilleres Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, y Rosa Villavicencio, de Colombia, se reunieron a comienzos de febrero sin llegar a ningún acuerdo concreto. Bogotá pidió en esa reunión la suspensión del arancel ecuatoriano, pero Quito condicionó cualquier decisión a un entendimiento previo sobre los demás temas en disputa. Esa respuesta fue, en la práctica, la señal que Colombia esperaba para firmar su decreto.

El impacto en la frontera es visible. El puente internacional de Rumichaca, que antes registraba hasta 80 camiones diarios, hoy ve pasar apenas dos o tres, según reportan los propios transportistas. La paralización del comercio ha disparado además el contrabando, con cobros de entre $7 y $10 por el traspaso ilegal de mercadería, según denuncias de la Cámara de Comercio de Tulcán.

La disputa también amenaza miles de empleos en Ecuador. Alrededor de 40.000 puestos de trabajo están vinculados a empresas cuya facturación depende en más de un 30% del mercado colombiano,entre ellas productoras de aceite de palma, conservas de atún y manufacturas de plástico. Para muchas, Colombia representa entre el 80% y el 90% de sus exportaciones.

En el plano jurídico, la CAN admitió el 16 de febrero la demanda presentada por Colombia para que la tasa ecuatoriana sea calificada como gravamen prohibido. De resolverse así, Ecuador tendría un mes para retirarla.

