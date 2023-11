El cofundador de Apple cautiva con su ejemplo en Quito

Personaje.- Next Century Summit de Banco Guayaquil (de izquierda a Derecha) Steve Wozniak de Silicon Valley y Jorge Hurtado, visepresidente de Transformación de Banco Guayaquil.

¿Cómo ve y vive la vida Steve Wozniac, un ícono de Silicon Valley, emprendedor tecnológico, filántropo y reconocido porque junto a Steve Jobs fundaron Apple Computer? “Que nos recuerden por las cosas divertidas que hicimos, no por los logros. Bromeo mucho, voy a conciertos. Felicidad = sonrisas, no malas caras. No hay que pelear con la gente. Hay que ser constructivos. Si te chocan el auto, bueno, llévalo al taller. Y lo principal es ser ético y honesto”.

Esa fue una de las dos pinceladas que alcanzó a compartir este gurú de la tecnología, que se presentó ante un auditorio de unas 500 personas, el pasado 21 de noviembre del 2023, en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario, en Quito, durante el programa Next Century Summit, organizado por Banco Guayaquil, como parte de las celebraciones de su aniversario número 100.

La otra pincelada fue una corta explicación de su trabajo de mentorías con niños de escasos recursos. Por lo demás, la charla que mantuvo con el vicepresidente de Transformación de Banco Guayaquil, Jorge Hurtado, se concentró en un recorrido por cómo descubrió desde muy pequeño su amor por la ingeniería eléctrica, matizado con anécdotas -la mayoría ya conocidas a través de múltiples medios- y redondeado con la historia infaltable de su relación indefinible con el archifamoso Jobs. “No tenía una capacitación técnica, no sabía nada de computadores, software o hardware, ni cómo se construyen. Para él, lo más importante era el negocio y el éxito. Para mí, la gente, darle el acceso a la tecnología. Los sistemas operativos que él prefería eran los cerrados. Yo no creo en eso”. Más allá de esto, recordó lo difícil que fue abrirse campo para ambos, especialmente porque los recursos financieros eran escasos.

Genio por nacimiento, recordó que a los ocho años le estalló el amor por la ingeniería eléctrica, en parte por la influencia de ver a su padre en esa labor. Y conforme pasaron los años, la facilidad para comprender todo lo relacionado con la informática le hacía ver más allá de lo evidente. En cierto momento, le encantaba tanto crear diseños de computadoras, que cobraba USD 0,05 por cada uno de estos. “Mis dos sueños eran ser ingeniero eléctrico y ser profesor de quinto grado. El amor de mi vida era lo digital. Le decía a mi papá que algún día tendría una computadora 4K (que valía ‘un ojo de la cara’) y que lo cumpliría antes de comprar una casa”. Y así fue. El éxito que llegó después de varios fracasos con las computadoras Apple le permite vivir hasta ahora de manera ma2s que holgada. “Sigo recibiendo hasta hoy mi cheque de Apple, desde el primer día”.

De manera breve, en 1976, junto a Jobs fundaron Apple Computer Inc., con la computadora personal Apple I, concebida por Wozniak. Al año siguiente, presentó su computadora personal Apple II, que incluía una unidad central de procesamiento, un teclado, gráficos en color y una unidad de disquete. El Apple II fue fundamental en el lanzamiento de la industria de las computadoras personales. Figura como el único inventor de cuatro patentes de Apple. En 1981, regresó a UC Berkeley y terminó su licenciatura en ingeniería eléctrica e informática. Hasta la fecha, Wozniak ha recibido diez títulos de Doctor Honoris Causa en Ingeniería. En mayo de 1982 y 1983, fundó la compañía Unuson, abreviatura de ‘unite us in song’, que patrocinó dos festivales en Estados Unidos. Inicialmente destinados a celebrar la evolución de las tecnologías, los festivales terminaron como una exposición de tecnología y un festival de rock como combinación de música, computadoras, televisión y personas.

Por sus logros en Apple, Wozniak recibió la Medalla Nacional de Tecnología de manos del presidente Ronald Reagan en 1985, el más alto honor otorgado a los principales innovadores de EE.UU. En 2000, fue incluido en el Salón de la Fama de los Inventores y recibió el prestigioso Premio Heinz de Tecnología, Economía y Empleo por diseñar él solo la primera computadora personal y luego redirigir su pasión de toda la vida por las matemáticas y la electrónica hacia encender el fuego. de entusiasmo por la educación en los estudiantes de primaria y sus profesores. A lo largo de los años, ha estado involucrado en varios proyectos empresariales y filantrópicos, enfocándose principalmente en las capacidades informáticas en las escuelas y enfatizando el aprendizaje práctico y experiencial que fomentó la creatividad y la innovación de los estudiantes. Haciendo importantes inversiones de su tiempo y recursos en educación, adoptó el Distrito Escolar de “Los Gatos” en California, brindando a estudiantes y maestros enseñanza práctica y donaciones de equipos de tecnología de punta.

