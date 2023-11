A horas de asumir el poder, Daniel Noboa no cuenta con ministro de Finanzas

Ya es oficial. El presidente electo de la República, Daniel Noboa, informó este 22 de noviembre de 2023 que Sariha Moya no será la ministra de Economía y Finanzas, pese a que fue presentada en días pasados para el cargo.

Extraoficialmente, desde el entorno del mandatario se ha mencionado que la compleja situación fiscal, específicamente la reforma tributaria, que implicaba bajar impuestos, fue uno de los detonantes para que Moya desista del cargo.

"Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Sariha Moya por su apoyo en esta etapa de transición con su experiencia y capacidad profesional tanto en las misiones realizadas como al interno de nuestro equipo de trabajo. Me complace anunciar, que luego de una redefinición estratégica dentro del equipo de gobierno, Sariha asumirá el cargo de titular de la Secretaría Nacional de Planificación, donde estoy seguro de que su experiencia y capacidad profesional serán de gran valor para el país", dijo Noboa, en su cuenta de X.

No obstante, Noboa no ha comunicado quién reemplazará a Moya en la cartera de Estado. A casi 24 horas del cambio de mando, no se conoce el nombre que lo reemplazará.

Hasta la noche del 21 de octubre de 2023, a la interna de equipo de Noboa había sonado un candidato: Juan Carlos Salvador, un economista de 28 años de edad que hace pocos días asumió como presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.

Desde el gremio de profesionales se confirmó a EXPRESO que llegó la propuesta del Gobierno al joven economista y que apoyan su nominación a ser el titular de la cartera de Estado.

"Mi formación y experiencia pueden permitir que la economía de Ecuador y la gestión de la política fiscal sea la más adecuada", aseguró a este Diario Salvador.

No obstante, la mañana de este 22 de noviembre de 2023, el equipo de comunicación de Noboa desestimó que Salvador asumirá el cargo, por lo que, hasta el mediodía de este miércoles, no había un candidato para asumir la cartera de Estado.

Otro nombre que se ha mencionado nuevamente, pero en menor medida, es el de Gino Cornejo, que fue candidato a la vicepresidencia de Álvaro Noboa, y fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Ecotec.

Organismos multilaterales y banca de inversión están expectantes del nuevo equipo económico.

"Ha habido titulares sobre la dimisión del ministro de Finanzas Sariha Moya y aún está pendiente la confirmación oficial de quién lidera la agenda económica. Los mercados no han mostrado ninguna reacción ante la reorganización del gabinete, con un margen inicial de respiro para formar el mejor equipo económico posible para abordar los problemas económicos", señaló Siobhan Morden, directora de Mercados Emergentes para América Latina de Santander Investments, en un reporte para sus clientes.

