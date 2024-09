Los clientes buscan locales sin plagas

En ocho meses del 2024, en Ecuador han sido clausurados 197 locales de comida por no cumplir con las normas de higiene. Lo que más inquieta a la ciudadanía es que todavía no termina el año y la cifra ya sobrepasó la cantidad de casos de todo el 2023, que fueron 140.

Arcsa no puede precisar qué pasó en el 2021, cuando fueron clausurados solo 31 restaurantes. Aquí hay dos hipótesis: o los locales se preocupaban más por limpiar, o no se ejecutaban suficientes controles. Lo evidente, según Daniel Sánchez, director de Arcsa, es que ahora se han llevado a cabo más operativos.

Las cifras hablan por sí solas: de 2021 a 2024 las clausuras subieron 535,4 %. Paco Flores, cliente que identificó el nombre del chifa del sur de Guayaquil que fue sancionado por insalubridad, dijo a EXPRESO que ahora sabe por qué toda su familia terminaba enferma después de comer en el lugar.

Otro consumidor, Jordán Velasco, indicó que ahora se asegura de que los locales donde compra comida preparada estén libres de plagas. “Me inquieta que hay dos chifas que en el sur han cerrado por voluntad propia. Quiero pensar positivo y no que están evitando la sanción de Arcsa”.

La clausuras son noticias del día a día. Por eso los ecuatorianos han empezado a compartir memes en los que resaltan que están vivos de milagro, ante todas las plagas encontradas: cucarachas y ratones en algunos destacados restaurantes. Lo más preocupante es que este desaseo no ha sido detectado solamente en pequeños restaurantes, sino incluso en algunos ubicados en plazas o centros comerciales, o pertenecientes a cadenas internacionales de comida rápida.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) no revela el nombre del restaurante clausurado porque la entidad debe cumplir con el proceso judicial. Pero el consumidor, que no es ingenuo, busca la manera de saber cuáles son las marcas que han incumplido con la limpieza, para castigarlas no comprando allí. Al cliente le interesa saber oficialmente el nombre de los negocios que no cumplen con el aseo; pero como no siempre se puede acceder a esta información, la única forma de evitar comer en pizzerías, chifas, asaderos de pollos o parrilladas llenas de plagas es que estos cuenten con una certificación de limpieza.

¡La insalubridad ganaba por goleada! 😱🐀



Clausuramos un asadero de pollos del centro de #Guayaquil luego de detectar graves irregularidades higiénicas: heces de roedor, cucarachas en todos los rincones y mucha suciedad acumulada. #ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuadorResuelve 🇪🇨 pic.twitter.com/aeo3FqG1f1 — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) September 6, 2024

Los restaurantes serios ya se dieron cuenta de la importancia de diferenciarse de aquellos locales irresponsables. Por ello tocaron las puertas de Arcsa, para que esta entidad les otorgue un certificado de ser un restaurante A, que significa que allí se cumplen todas las normas de higiene que la ley exige.

“En mi local trabajo con mariscos y soy uno de los dueños de restaurantes que van a entrar en el proceso de obtener la certificación. Los clientes tienen todo el derecho de ver ese sello en las puertas de los negocios”, indicó a EXPRESO Mauricio Vélez, propietario del Camarón Picudo.

Limpios Otros restaurantes que han recibido la certificación A son Los Cebiches de la Rumiñahui, la cadena de comida rápida McDonald’s, entre otras marcas destacadas.

¡Nuevos aliados con calidad! 💯👨🏼‍🍳



Por el óptimo cumplimiento de las buenas prácticas higiénicas, entregamos la Calificación Sanitaria “🅰️” a @LCRcebiches para que sus clientes sepan que ofrecen alimentos seguros.



¡Hazlo tú también, #CalifícateConArcsa! ✅#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/giaAF0k3dP — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) September 5, 2024

Hasta agosto de 2024 a nivel nacional hay 220 restaurantes con la Certificación A y hay otros 20 que están en proceso para calificarse, detalló a Diario EXPRESO Daniel Sánchez, director de Arcsa.

El trámite para obtener este sello de ser un local donde la limpieza se impone, no tiene un costo para el restaurante y la certificación dura tres años.

Sello. Momento en que Kuntur recibió la certificación de ser restaurante A. Carlos Klinger

Uno de los últimos locales que recibió esta distinción fue Kuntur, un restaurante ubicado en Urdesa, en Guayaquil. Este restaurante buscó tener su sello de limpieza con la certeza de que la mente del consumidor está a la defensiva para buscar locales limpios. Para Jessica Morales, gerente de Kuntur, es muy importante que el cliente experimente buenos sabores, pero a la vez esté tranquilo con el tema de la higiene.

Sánchez al entregarles la certificación destacó que hay tres pilares para el éxito de un local de comida: que el plato esté delicioso, que los ingredientes sean de alta calidad y que en ese sitio los alimentos se preparen con altos niveles de limpieza, libres de plagas.

¡Kuntur ya es parte de la calidad! 💯👨🏼‍🍳



El restaurante del popular canal de cocina ecuatoriana @KWA_EC abrió sus puertas para una inspección y por el cumplimiento óptimo de las prácticas de higiene ya tiene su Calificación Sanitaria 🅰️.#CalifícateConArcsa ✅#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/wJZcks7jw2 — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) September 6, 2024

¿Cómo calificarse con Arcsa?

Los requisitos para calificarse con Arcsa son primero inscribirse en las coordinaciones zonales, para recibir el curso sobre el Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de Alimentos. Luego debe solicitar la evaluación respectiva. Entonces Arcsa planifica la fecha y hora para la inspección.

Una vez realizada la verificación, Arcsa generará un informe de cumplimiento y establecerá la puntuación, siendo A la máxima calificación y C la peor.

