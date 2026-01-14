Expreso
Tienda Claro en Samborondón
La empresa suma 75 centros de atención a clientes.Archivo / Expreso

Claro abre nuevo centro de atención a clientes en Samborondón

El local fue inaugurado en Río Centro Plaza El Buijo

  • Redacción Expreso

La compañía telefónica, Claro, inició el nuevo año fortaleciendo su política de expansión, abriendouna nueva tienda en Samborondón, donde busca conjugar la innovación y la experiencia del cliente. 

El nuevo punto de atención está en Río Centro Plaza El Buijo, un espacio diseñado "bajo un concepto digital e inmersivo que integra tecnología, conectividad y atención de vanguardia", dice la firma. 

El nuevo centro de atención incorpora zonas de experiencia interactivas donde los visitantes pueden conocer de cerca los productos y servicios de Claro. Estos espacios incluyen soluciones para el hogar inteligente (IoT), áreas dedicadas al gaming y zonas de entretenimiento digital, que permiten explorar la tecnología de manera práctica y sensorial.

La primera asistente virtual de Claro

Aurelia, la primera asistente virtual con inteligencia artificial generativa desarrollada por Claro, marca un avance significativo en su modelo de atención. “Aurelia identifica al cliente, atiende sus requerimientos y lo conecta con el asesor, ofreciendo una experiencia ágil y más personalizada” Leonardo Castro, Director de Servicio a Clientes.

Esta apertura conecta con la estrategia integral de servicio de Claro, que combina atención presencial en 75 Centros de Atención a Clientes y digital que incluye Mi Claro App, videollamadas, WhatsApp, call center 24/7 y herramientas de inteligencia artificial como Clarobot. 

