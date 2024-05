“La cita médica barata salva cuando el IESS no atiende”

Atender un problema de salud con prontitud marca la diferencia entre la vida y la muerte. Pero qué hacen las personas cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o los centros médicos del Ministerio de Salud se demoran un año para dar una cita para especialidades y, lo que es peor, la persona no tiene los recursos para pagar un seguro médico privado o cancelar una consulta particular que puede llegar a costar hasta 80 dólares.

Te invitamos a leer: Un mismo servicio médico cuesta más en Guayaquil que en Quito o Cuenca

Quedarse sentado esperando la muerte no es la opción, señalan los ciudadanos que buscan en los centros médicos, que se caracterizan por brindar un servicio social, una cita médica que esté al alcance de sus bolsillos.

Los precios de seguros médicos privados más altos están en Guayaquil Leer más

Diario EXPRESO hizo un recorrido por Guayaquil, se encontró con la Fundación de Damas del Honorable Cuerpo Consular, Fundación Nahim Isaías, Gomedic y Redime y hasta consultorios de doctores donde los pacientes en forma general indicaron que allí han podido recuperar su salud pagando precios económicos.

“Esperé un año a que el IESS me dé una cita con el neurólogo y con el cardiólogo y la cita no llegó. Entonces acudí a la Fundación de Damas, donde pagué 8 dólares y ya me están atendiendo”, dijo a Diario EXPRESO Inés Verón, una ciudadana de 84 años.

La crisis en que está el IESS hace que los ciudadanos cada vez busquen más la atención en los centros médicos que tienen una labor social y por eso tienen precios bajos. “En el caso de Gomedic, abrimos hace dos años y en este tiempo hemos tenido un crecimiento exponencial, al inicio atendíamos a 15 personas al mes y ahora a unas 500”, manifestó David Gómez, gerente general de Gomedic.

Gómez agregó que ellos siempre hacen campaña de salud, porque la enfermedad detectada a tiempo salva vida como es el caso del cáncer. “Aquí tenemos a reconocidos doctores que en sus consultas privadas cobran lo que tienen que cobrar, pero aquí saben que aunque es un centro médico privado, aquí se hace una labor social y por eso el precio de una especialidad es de 20 dólares”, indicó el gerente de Gomedic.

También puedes leer: Roberto Aspiazu: “No hay viveza criolla en el mercado de seguros privados”

Hay una responsabilidad social, hay doctores especialistas que por decisión personal abrieron sus consultorios con una visión de ayudar al prójimo. Un ejemplo es la ginecobstreta Fátima Viteri Rodríguez, quien cobra 5 dólares por la consulta médica. Al momento de escribir este artículo, la doctora participa por Ecuador en un congreso médico en Colombia, titulado Medicina con experiencia e innovación, pero aceptó dar una entrevista vía celular. Ella explicó que desde que hizo el juramento hipocrático de atender a todos sin hacer diferencia por la religión, nacionalidad, raza o clase social, y se propuso atender a quienes no están afiliados al IESS y que son de escasos recursos económicos.

Mi fin como profesional de la medicina es hacer una labor social, para quien no tiene el recurso económico para atender su salud, por eso cobro 5 dólares. Fátima Viteri Rodríguez ginecobstetra

“Mi meta no fue hacerme rica cobrando altos valores por la consulta, sino hacer una verdadera acción social. Hay pacientes a quienes ni les he cobrado por la cita médica. Mi misión de vida es ayudar a quien no tiene el recurso económico para atender su salud”, dijo la doctora Viteri.

En el recorrido por la ciudad de Guayaquil también se vio hasta lugares donde la cita médica es gratis, como en la Fundación José Barcia Bravo.

Otra opción de lectura: “No logro cita con especialista desde 2019”, afirma un afiliado

La crisis en que está la atención médica pública hace que los centros médicos con visión social cada vez atienden a más pacientes y aunque lo hacen con eficiencia, esto no borra la deuda del Gobierno con la salud pública.

Gomedic. En el centro médico Gomedic hacen campañas cada cierto tiempo; por ejemplo, ahora cobran 10 dólares por un eco abdominal, cuando normalmente cuesta 25, y en el mercado, 35. Miguel Canales Leon

Para saber

Gomedic

Abrió en 2022 después de la pandemia de la COVID-19 con la intención de hacer una labor social en pro de la salud.

Fundación de Damas

Según se ve en su página web, ofrece unas 35 especialidades y por la demanda han tenido que ampliar el número de consultorios.

Redime

Es una organización eclesiástica, no gubernamental sin fines de lucro, agrupa a 29 dispensarios en las provincias de Guayas y Santa Elena.

Fundación Nahim Isaías

Ofrece 38 especialidades. Desde 1988, la fundación ha apoyado la salud de los ciudadanos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ