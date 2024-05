En casi cinco meses, Arcsa clausuró 113 negocios en el país

Aún no termina mayo del 2024 y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ya registra 113 negocios clausurados por no cumplir con normas de higiene, no tener su documentación en orden o porque en el producto se encontraron altos niveles de microorganismos. Entre los sancionados están restaurantes, plantas que procesan alimentos y farmacias.

¿Cómo es posible que ahora haya más locales clausurados por falta de higiene y presencia de plagas? “Es posible que existiera un relajamiento en cumplir con las normas sanitarias, ante una ausencia de control en el pasado; o que no se ejecutaban los controles con contundencia y no se transparentaba la información”, dijo a Diario EXPRESO en una entrevista anterior el director de Arcsa, Daniel Sánchez.

En este artículo se dará énfasis a la falta de higiene en algunos restaurantes del país y aquí la pregunta realizada a la Asociación de Restaurantes del Guayas (Asorest) y a la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur) es qué están haciendo los gremios ante este problema, porque no hay turismo sin gastronomía.

Es decir, el incumplimiento de unos pocos puede afectar la pretensión de Ecuador de atraer más turismo y promover los platos típicos nacionales, como lo reconoció Holbach Muñeton, presidente de Fenacaptur.

“Estamos solicitando talleres de capacitación para los restaurantes sobre las buenas prácticas de higiene, un programa que existió hace unos dos años”, indicó Carlos Barrezueta, presidente de Asorest de Guayas.

Barrezueta señaló que falta incluso que las autoridades entreguen un manual con las normas claras sobre la higiene en los locales. “Por ejemplo, nunca debe estar sin la tapa el tacho de basura. Pero a veces algunos, durante la jornada del trabajo, lo mantiene destapado, y si llega la autoridad pueden ser sancionados, porque esa es una falta y no todos saben de este detalle”, enfatizó.

Agregó que en el caso de las franquicias de comida, no ocurre esto porque tienen un manual a seguir y si no cumplen pueden perder el uso de la marca.

VIDEO 📽️ | ¡Plagas y suciedad en las cocinas! 🔎🪳



Clausuramos un restaurante de #Guayaquil luego de que en una inspección, nuestros técnicos encontraran falta de higiene, desorden y cucarachas en el área de preparación y almacenamiento de alimentos.

Bajo este mismo lineamiento, Muñeton manifestó que están conversando con concejales del Municipio de Guayaquil para que exista una ordenanza que obligue a los dueños de los restaurantes a que su personal esté capacitado en buenas prácticas de higiene, calidad y buen servicio. Todo esto es necesario para atraer más viajeros y, por ende, más clientes para los restaurantes.

Y lo que más inquieta es que por lo general las clausuras se deben a la falta de higiene y la presencia de plagas, según lo que ha informado Arcsa. Ante esto, salta la pregunta: ¿Cómo es posible que se necesite que la autoridad haga control para cumplir con las normas de higiene?

Dato 21 de mayo de 2024



En Santo Domingo hubo una clausura por presencia de plagas. Aquí se incluyen algunos casos de clausuras de restaurantes por falta de higiene y a veces por presencia de heces de roedores.



2 de mayo de 2024



En el centro de Guayaquil.



28 de abril



En Machala, en local de comida rápida.



25 de abril



En Guayaquil, en una parrillada.



16 de abril



En el norte de Guayaquil, en un chifa.

Lo que más se cuestiona es que en Guayaquil todo es más lento para encontrar una solución. En Quito la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Turística ya tiene un programa para capacitar al personal de los restaurantes sobre las buenas prácticas de higiene. Incluso, este tipo de cursos también se están dando en la provincia de Los Ríos.

Alimentos

Según Arcsa hay un incremento de un 30 %, en forma general, de los controles que se realizan, en comparación con el año pasado. Y dentro de esto sigue la investigación de los alimentos procesados que fueron contaminados con plomo y con cromo. Ahora el control abarca verificar la calidad microbiológica. Por esto, Arcsa ha elaborado una sola lista donde hay 23 lotes específicos de marcas que fueron señaladas por no cumplir.

En el caso de la presencia de metales pesados, Christian Wahli, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), opinó que al parecer es una sola persona la responsable de ponerle cromato de plomo a la canela molida, pero por ser un acto criminal le corresponde a la Fiscalía investigar el caso. De parte del gremio, están apoyando en todas las acciones de Arcsa y para ello han existido varias reuniones.

Farmacias Son sancionadas cuando venden medicina sin receta o comercializan muestras médicas del IESS o del MSP.

Planta de alimentos

La lupa de los controles también está en las plantas que procesan alimentos. Por ello el 6 de mayo de este año se clausuró una fábrica de helados donde encontraron plagas y heces de roedores.

El 15 de mayo fue sancionada una planta que procesa snacks, en Cuenca. Allí también encontraron heces de roedor.

Varias plantas de lácteos también han sido clausuradas, por registrar altos parámetros microbiológicos.

La autoridad se apoya en los ciudadanos para seguir con estos controles. Arcsa pide que instalen la aplicación Arcsa móvil, desde la cual pueden enviar fotos, ubicación y denunciar faltas de higiene donde se venden alimentos o fármacos.

