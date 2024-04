Daniel Sánchez: "Es posible que hubo un relajamiento de cumplir con la norma"

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en noviembre de 2023 advirtió de que un lote del puré de manzana y canela de la marca ecuatoriana Wanabana tenía plomo. En diciembre de 2023 el nuevo director de ARCSA, Daniel Sánchez, empezó la investigación en Ecuador y desde entonces se han encontrado más casos e incluso esto ha llevado a que se realicen más operativos. Sánchez otorgó la entrevista cuatro meses después de que este Diario lo solicitó, siempre decía tener una agenda ocupada por todas las medidas que ha tenido que tomar. "Al parecer la falta de operativos y no informar a la ciudadanía de lo que se encontraba generó un relajamiento de cumplir con la norma", admitió.

- La FDA en su página dijo que a la canela, al parecer, se le ponía plomo con cromo. ¿Qué más se ha descubierto?

- Todo está en la materia prima, canela. Hemos demandado a la Fiscalía y es esta autoridad la que debe dar una conclusión con base en su investigación.

- ¿Era una sola persona la que contaminaba la canela con plomo cromo?

- También se encontró en la nuez moscada, había 108,9 miligramos sobre kilogramos de plomo y 33,3 kilogramos de cromo, cuando máximo se permite 2 miligramos sobre kilogramos. Hasta el momento se ha encontrado que al parecer era una sola persona la que tenía la mala práctica.

- ¿Cuándo se intensifican los controles por la advertencia del FDA por los alimentos con plomo?

- En diciembre, con la nueva gestión se recategorizaron los productos y se hicieron más de 1.500 controles para saber cuántos productos en su preparación llevaban canela molida. Hicimos más de 400 análisis de laboratorio, y esto debe ser un modelo continuo. Mañana (hoy) saldrá el nuevo consultor de los productos que no cumplen, pero no solo de plomo. Los controles se han ampliado y eso hizo que hubiera clausuras de locales.

- ¿Cada día han informado de clausuras, a la fecha cuántas suman?

- Entre enero y marzo de 2024 se han ejecutado 70 clausuras en Ecuador, la mayor parte son por incumplir con las normas higiénicas sanitarias.

- ¿Cuántos productos han retirado de perchas?

- Hicimos 13.326 controles a nivel nacional de enero al 15 de abril de 2024, hemos retirado del mercado 2’159.106 productos por comercialización ilícita, contrabando, adulteración, falsificaciones los cuales en su mayoría están en alimentos; sin embargo también en medicamentos, productos naturales, dispositivos médicos, cosméticos, licores, entre otros. Son casi 14.000 litros de alcohol que se han retirado del mercado.

- ¿Qué significa esto, antes cumplían y ahora no, o, antes no había suficientes controles?

- En el primer trimestre los controles aumentaron en un 30 % en comparación a un periodo igual de años anteriores. Estamos haciendo lo que no se hacía antes controlar e informar a la ciudadanía; en el 2022 y 2023 hubo más de 200 incumplimientos de alimentos, ¿Cuántos se informaron? Es ahora que informamos.

- ¿Por qué no dan los nombres de los locales clausurados?

- Por el proceso, no podemos evitar el derecho a la defensa.

- ¿Cómo se defiende si hay evidencias de ratones y cucarachas?

- La ley les da el derecho a la defensa.

- ¿Los ciudadanos pueden estar tranquilos con los controles que se hacen ahora?

- Es posible que hubo un relajamiento en cuanto a cumplir con las normas sanitarias, ante una ausencia de control o que no ejecutaban los controles con contundencia y no transparentaban la información. No estamos solos nos acompaña la industria, para fortalecer los controles.

- ¿Con cuánto personal cuenta para hacer controles, hay suficiente recurso económico?

- El plan ha sido primero ser eficiente en el trabajo, el modelo de gestión se ha fortalecido. Tenemos que fortalecer el laboratorio, hemos presentado un plan de autogestión, en base a las tasas que cobra Arcsa, al ministro de Finanzas.

- ¿De cuánto dinero hablamos?

- En esa primera propuesta son de 2,6 millones de dólares, para fortalecer a la entidad y contratar 20 personas más.

- ¿En la actualidad qué número de personal tiene?

- Más menos 580, de este número un 70 % son personal operativo, que hacen los controles.

- ¿El laboratorio sigue funcionando al 58 %?

- Hemos levantado 12 subastas inversas por más de 1 millón de dólares, para repotenciar los equipos y comprar reactivos. Adicional estamos trabajando con laboratorios calificados y con las universidades.

- ¿En qué fecha estará repotenciado el laboratorio?

- A mediano plazo en el tercer trimestre del año repotenciar lo analítico y a largo plazo tener un nuevo laboratorio, para lo cual el Municipio de Guayaquil ha cedido en comodato, pero estamos trabajando para que sea una donación de 7.000 metros cuadrados en la Narcisa de Jesús. Esto será en un par de años, siempre cuando exista el recurso.

- ¿Los ciudadanos pueden estar tranquilos, cuentan con una entidad que los cuida?

- Puede confiar que estamos ejecutando todas las acciones dentro de su competencia para garantizar seguridad en el mercado, higiene e inocuidad.

- ¿Hubo rumor de que se cerraba el ARCSA?

- Fue rumor, ahora estamos trabajando en optimizar ARCSA.

