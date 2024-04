Arcsa retiró de su página Web la lista de alimentos con alto nivel de plomo

Los ciudadanos se preguntan la razón. Arcsa no ha informado el por qué de la acción. La FDA mantiene el historial del caso

Web.- En la página de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) no aparece la lista de alimentos con alto nivel de plomo.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) retiró el link que había en su página Web para ver el listado de los lotes específicos de 10 marcas que en Ecuador se les encontró un nivel alto de plomo, lo que llevó a que la misma entidad pida a las industrias que los elaboró que los retire del mercado y que sean destruidos.

Diario EXPRESO solicitud al departamento la explicación de por qué no aparece el listado, pero hasta el momento que se escribió este artículo no hubo respuesta.

La entidad que advirtió a la Arcsa de que la canela molida tenía un alto nivel de plomo y que esto había contaminado un lote del puré de manzana de la marca Wanabana, producida por Austrofoods fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en noviembre de 2023. Desde esa fecha hasta finales de marzo de 2024 la Arcsa detectó que habían más marcas afectadas en Ecuador, por la especie que tenía en una porción no aceptada del metal pesado.

En la lista que ya no está en la Web de Arcsa estaban: canela en polvo Los Nogales, morcilla tipo I Embutidos Oro, premezcla para preparar conos sabor vainilla Bakels, nuez moscada molida Doña Jana, salsa de tomate Gustadina, salsa de tomate Marcello’s, canela en polvo Proalmex, canela molida Akí, nuez moscada molida sin marca y puré de manzana Wanabana. El problema es que el ciudadano quiere ver cuál es el número del lote, por lo menos hasta el miércoles 3 de abril de 2024 no era posible que consulte. En la cuenta de X de Arcsa s´í están las advertencias que se hicieron cuando encontraron algunos de los otros casos del alimento con plomo, pero no están los 10 casos que sí estaban en la lista en la Web de Arcsa.

#ArcsaAlerta ⚠️ | Luego de realizar análisis de laboratorio se detectó contaminación con plomo en el producto MORCILLA TIPO 1 de la marca EMBUTIDOS ORO. 🔎‼️#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/653RJ3HxXM — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) January 4, 2024

#ArcsaComunica ⚠️ | Se informa a la ciudadanía que luego de realizar análisis de laboratorio, se detectaron niveles de plomo en el lote 231043 del producto SALSA DE TOMATE de la marca MARCELLOS. 🔎‼️#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/KQtzBf4ulR — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) January 21, 2024

La FDA mantiene abierta la investigación del caso y en su página Web se encuentra el detalle de la información que ha recogido desde que abrió el análisis en 2023, pero puntualmente del puré de manzana con canela de Wanabana y otras marcas que se venden en Estados Unidos. Incluso descubrió que la contaminación no solo era con plomo, sino también con cromo como recientemente lo contó Diario EXPRESO.

FDA.- La página de la Web, de la FDA, que muestra el caso del alimento con plomo. Expreso

El caso de los alimentos con plomo en Ecuador no está cerrado primero porque hay una demanda puesta en la Fiscalía de este país y porque está planificado que para este viernes 5 de abril se firme una carta de intención entre el Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, Arcsa, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Bolivariana del Ecuador y la Escuela Superior Politécnica del Litoral para la investigación colaborativa sobre la contaminación por plomo en Ecuador.

