China baja las compras de salmón casi a cero y la alerta con Ecuador se mantiene

Lo que hoy es una alerta en Ecuador, en Chile ya se ha convertido en una real preocupación. La política externa de china, que desde esta semana castiga al país con restricciones en la compra de camarón por hallazgos de trazas genéticas de coronavirus en sus envases externos, empieza a tener una repercusión en el mercado chileno, luego de que el país asiático bajara a casi cero sus compras de salmón, tras expresar su preocupación por los riesgos de transmisión de Covid-19 en los mariscos y productos de mar importados.

Ecuador, otra vez en el radar de control de China Leer más

Así lo asegura el Diario Financiero de Chile, en una publicación de este sábado 11 de julio, donde recoge la preocupación de los industriales de salmón, ante la política comercial que sigue el gigante asiático. Las restricciones empezaron el mes pasado, cuando Beijing acusó que las importaciones del pez habían contaminado el principal mercado de alimentos de la capital del país, donde reportaron un rebrote. La semana pasada, igual castigo aplicó para la carne brasileña.

Aunque los chinos están de acuerdo con los expertos mundiales acerca del bajo riesgo que representan los alimentos importados en la transmisión del virus y aunque las autoridades han dicho que no habrá restricción oficial para el salmón, los consumidores asiáticos siguen siendo cautelosos. El presidente de Salmón Chile, Arturo Clement, entrevistado por el Financiero, cuenta el temor que ha causado la advertencia de contagios y de cómo esto ya ha empezado a incidir en la demanda. "Existe una psicosis con el problema, por lo tanto la demanda china fue cero y no se ha recuperado”, dijo. El gigante asiático compra a Chile cerca de 40.000 toneladas al año, lo que ubica a ese país como su quinto comprador. Clement cree que los temores seguirán aumentando, esto luego de que esta semana se detectara el virus en camarones ecuatorianos.

Apoyamos a nuestros exportadores de camarón con protocolos de inocuidad y bioseguridad reconocidos por el gobierno chino.Envié una carta al presidente Xi Jinping para encontrar soluciones conjuntas, normalizar la situación y mantener nuestro prestigio internacional en ese mercado — Lenín Moreno (@Lenin) July 12, 2020

El pasado viernes, 10 de julio, la Administración General de Aduana China notificó que las pruebas de ácido nucleico realizadas a los empaquetados de camarones de tres fábricas ecuatorianas (Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif) habían dado positivo y que por ello determinaban suspender temporalmente la compra, debido al riesgo que representa en la transmisión del virus.

El anuncio obligó a las autoridades ecuatorianas a aclarar ese mismo días que la restricción solo sería temporal y que no se trataba de “una sanción para el país, ni para el camarón ecuatoriano”. Este sábado, 12 de julio, el presidente de la República, Lenín Moreno, volvió hacer hincapié en lo seguras que son las exportaciones ecuatorianas, debido a los estrictos protocolos de inocuidad y bioseguridad que se aplica en este sector. A través de su cuenta de Twitter informó que ya ha enviado una carta al presidente de China, Xi Jinping, para expresar el deseo de Ecuador de hallar "soluciones conjuntas, para normalizar la situación y mantener nuestro prestigio internacional en ese mercado".

El Gobierno enfatiza que el hallazgo se dio en los empaques y no directamente en el producto y que las trazas genéticas no constituyen un riesgo para la salud, pues no existe ninguna evidencia a nivel mundial, dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, que demuestre que el coronavirus puede ser transmitido por los alimentos. Menos cuando se trata de un virus que no llega a resistir las condiciones del trayecto. "Estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos de 20 grados centígrados, incluidas esas trazas de material genético que fueron encontradas en las paredes del contenedor”, y en la superficie exterior de cajas.

El cambio de consumo acorrala al sector lácteo Leer más

Roberto Boloña, experto camaronero, cree que los chinos están "obrando muy a la ligera y que han sido crueles con Ecuador". El daño, dice, puede ser terrible. "Con estos golpes bajos lo que quieren es tener ventajas en la negociación y de esta manera hacer lo que quieran con los precios y la calidad".

Se cree que la restricción podría responder a una estrategia para evacuar la sobreoferta de camarón que existe en el mercado, generada por el inicio de la cosecha asiática que hoy empeora el mercado de precios.