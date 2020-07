Ecuador, otra vez en el radar de control de China

Ecuador acaba de entrar al grupo de países que se están viendo afectados por la fuerte política de control que China aplica a sus importaciones, en época de coronavirus. Un mes antes vetó el ingreso del salmón noruego tras suponer un riesgo de contagio, una semana atrás hizo lo mismo con la carne brasileña y ahora acaba de encender una alarma al camarón ecuatoriano.

Ayer, la Administración General de Aduana China notificó que las pruebas de ácido nucleico realizadas a los empaquetados de camarones de Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif dieron positivo y que, por ello, determinó suspender temporalmente la compra, debido al riesgo que representa en la transmisión del virus.

EL MAYOR COMPRADOR El camarón depende de China, pues el 64 % de la oferta va a este mercado. Hasta abril, el país exportó más de 308 millones de libras.

La noticia generó que las autoridades del Gobierno hicieran una rueda de prensa virtual para aclarar lo sucedido. El anuncio de China, dijo Iván Ontaneda, ministro de Producción, no ha implicado “una sanción para el país, ni para el camarón ecuatoriano”. Según el Ministerio, la restricción de compra es temporal y solo se aplica para tres establecimientos que pertenecen a estas empresas, pero no significa una sanción para toda la oferta de estas industrias o para el producto en sí.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien también estuvo presente en la cita virtual, mencionó que las autoridades del país asiático aún deben corroborar lo sucedido, debido a que Ecuador ha venido cumpliendo sus protocolos de bioseguridad de manera estricta. El funcionario también se refirió al bajo o nulo riesgo de contagio, pues no existe ninguna evidencia a nivel mundial, dijo, que demuestre que el coronavirus puede ser transmitido por los alimentos. “Menos aún cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos de 20 grados centígrados, incluidas esas trazas de material genético que fueron encontradas (no en el producto) sino en las paredes del contenedor”, y en la superficie exterior de cajas.

Zevallos indicó que ese único test positivo, “no contagioso”, fue el resultado de 227.934 pruebas tomadas de los contenedores. En esas circunstancias, sostuvo, las autoridades chinas deberán ratificar su posición.

Ontaneda mencionó que ya se han armado mesas de trabajo entre Cancillería, el Ministerio de Salud y la contraparte china para poder revisar y reforzar los protocolos que permitirán mitigar la preocupación que tienen las autoridades asiáticas. “Es importante mencionar que vamos a enviar información que se está requiriendo en este momento para respaldar la posición que tiene Ecuador, que garantice y que avale estos protocolos que ya se emplean en los diferentes sectores productivos del país”, mencionó el ministro de la Producción. No descartó maximizar dichos controles en las plantas procesadoras, medidas que, aseguró, sí existen y que fueron consolidadas a través de un acuerdo ministerial firmado hace dos semanas.

Santiago Salem, presidente de Santa Priscila, la mayor exportadora de camarón del país, indicó ayer no haber sido notificado de ninguna anomalía. Sin embargo lamentó que, aun con los resultados de las pruebas, se esté intentando destruir la reputación del camarón ecuatoriano. El “test positivo no contagioso”, ratificó, se tomó de las paredes del contenedor. “El mismo comunicado dice que el producto camarón no salió positivo en ninguna muestra y se declara además que los resultados de las pruebas no significan que el virus sea contagioso”.

29 POR CIENTO de la oferta exportable de camarón proviene de las tres firmas investigadas.

Rafael Caputi, médico clínico e infectólogo, enfatiza en esto último. Para que sea contagioso, explica, se requiere que la superficie infectada tenga una fuerte carga viral, algo difícil luego del largo viaje que ha tenido la carga.

“Los virus necesitan de secreciones respiratorias, de células para poder replicarse, mantenerse vivos y hacer daño. Si los pones en una superficie inerte durante tres semanas, a esa temperatura (menos 20 grados), para mí es imposible”.

No es la primera vez que China cuestiona el camarón local. En septiembre de 2019 dijo haber detectado mancha blanca en un contenedor, hecho que repercutió en la suspensión de dos empresas ecuatorianas proveedoras.

Algunos actores del sector, que prefirieron no ser citados, esperan que China se retracte, tal como lo hizo con el salmón importado, luego de atribuirle la culpa de su rebrote sanitario.

Para ellos, la restricción también puede ser una estrategia para evacuar la sobreoferta de camarón que existe en el mercado, generada por el inicio de la cosecha asiática que hoy empeora los bajos precios.

NUEVAS NORMAS RIGEN DESDE ESTA SEMANA

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) precisó la tarde de ayer los supuestos hallazgos de China. Los rastros del virus habían sido encontrados no solo en la pared interna de un contenedor que llevaba camarón, sino en la superficie exterior de cinco cajas que guardaban el producto.

Estas sanciones, se dijo, se "suman a las 23 empresas procesadoras de carne, cerdo y pollo que China o los otros países han suspendido por motivos similares".

José Antonio Camposano, presidente de la CNA, concordó con las autoridades en señalar que el hallazgo no constituye un riesgo y recordó lo estricto que ha sido el país con sus controles de bioseguridad, incluso antes de que empezara la pandemia. Medidas que en la actual coyuntura se siguen reforzando. Una muestra, dijo, es el acuerdo ministerial firmado el pasado miércoles 8 de julio, que establece reglas para el sector pesquero y acuícola.