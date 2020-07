Camarón: Ecuador precisa que la suspensión de China es solo para tres establecimientos específicos

El anuncio de China de haber descubierto ciertos rastros de coronavirus en envases de camarones provenientes de Ecuador, "no ha implicado una sanción para el país, ni para el camarón ecuatoriano". Por lo tanto, eso no significa que las exportaciones del crustáceo hacia el país asiático estén suspendidas.

Así lo aclaró la mañana de este viernes 10 de julio de 2020, Iván Ontaneda, ministro de la Producción, a través de una rueda de prensa virtual, luego de que las agencias de noticias chinas hablaran de una restricción temporal de las importaciones, esto tras dar a conocer que la Administración General de Aduana China notificó que las pruebas de ácido nucleico realizadas a los empaquetados de camarones de Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif dieron positivo. Según las autoridades la restricción de compra solo es para tres establecimientos de estas empresas, pero no significa una sanción para toda la oferta de estas industrias o para el producto en sí.

Según las autoridades, el país asiático aún debe corroborar lo sucedido, debido a que el país ha venido cumpliendo sus protocolos de bioseguridad de manera estricta. "Estamos comprometidos con la salud, con el país. Las exportaciones están garantizadas. Los mercados pueden estar seguros", dijo.

Ontaneda mencionó que ya se han armado mesas de trabajo entre Cancillería, el Ministerio de Salud y la contraparte china para poder revisar los protocolos que permitirán mitigar la preocupación que tienen las autoridades asiáticas.

"Es importante mencionar que vamos a enviar información que se está requiriendo en este momento para respaldar la posición que tiene Ecuador, que garantice y que avale estos protocolos que se emplean en los diferentes sectores productivos del país", mencionó Ontaneda. No obstante, no descartó maximizar dichos controles en las plantas procesadoras, medidas que sí existen y que fueron consolidadas a través de un acuerdo ministerial firmado hace dos semanas.

Santiago Salem, presidente de Santa Priscila, la mayor exportadora de camarón del país, a través de un comunicado, indicó esta mañana no haber sido notificado de ninguna anomalía. Sin embargo lamentó que, aún con los resultados de las pruebas, se esté intentando destruir la reputación del camarón ecuatoriano. El "test positivo no contagioso", explica, se tomó de las paredes del contenedor. "El mismo comunicado dice que el producto camarón no salió positivo en ninguna muestra y se declara además que los resultados de las pruebas no significan que el virus sea contagioso".

El médico clínico e infectólogo, Rafael Caputi, consultado por EXPRESO, hace énfasis en los resultados. El hecho de haber sido positivo, coincide, no significa que sea contagioso. Para que eso se dé, añade, se requiere que exista una fuerte carga viral sobre la superficie infectada, algo sin posibilidad por el trayecto que debe seguir el camarón para ser exportado a China: el envío tarda entre 18 a 20 días y este debe ser trasladado en temperaturas que están por debajo de los 20 grados, dos condiciones que restan toda posibilidad para que el virus esté activo.

Esto último fue ratificado por el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, a través de la misma rueda de prensa virtual. "Lo que existen son las trazas del material genético propias del virus". China, dijo, debe volver a rectificar su posición, pero "desde el punto de vista sanitario no es posible que el virus sobreviva a ese viaje y a esas temperaturas", señaló Zevallos. De ahí que hizo un llamado a consumir el camarón ecuatoriano, sin problemas. "La ciudadanía puede estar tranquila en consumir los productos. No existe peligro. No se ha comprobado que el coronavirus pueda transmitirse a través de los alimentos", dijo.

No es la primera vez que China cuestiona al camarón local. En septiembre de 2019, dijo haber detectado mancha blanca en un contenedor del crustáceo importado desde Ecuador. Por ello aplicó la suspensión de dos empresas ecuatorianas proveedoras.