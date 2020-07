Camaronera suspendida por China: “Están destruyendo la reputación de nuestra industria”

La Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif muestra, en un comunicado, su rechazo a la decisión de China de suspender la importación de camarones congelados tras hallar supuestos restos de coronavirus en una de las paredes de sus contenedores.

Santa Priscila, que exporta cada año más 77.000 toneladas de camarones, hacia China, Estados Unidos, Europa y Asia, es la mayor exportadora de ese marisco de Ecuador. Sus envíos hacia China son los que se han visto afectados por la suspensión del gigante asiático y en los que se ha justificado China para no recibir mariscos de las tres empresas ecuatorianas desde este 10 de julio de 2020 con el argumento de prevenir la propagación del coronavirus.

Santa Priscila menciona que, según la Aduana China, se encontró un test positivo no contagioso “inside the wall of the container” (dentro de la pared del contenedor) como resultado de 227.934 muestras tomadas de los contenedores. “Esto es el 0.0000043%”, detalla la carta.

“Es lamentable que con el resultado de 'Inside the wall of the container' estén destruyendo la reputación de nuestra industria”, expresa en el escrito.

La empacadora aclara que, de acuerdo al mismo informe de las autoridades aduaneras chinas, los test en los camarones no salieron positivos y que el resultado de la prueba del contenedor dice que no significa que el virus sea contagioso.

La carta también indica que el establecimiento sancionado como consecuencia de “Inside the Wall of the container” es la número 24887 y que es una planta que procesa exclusivamente camarón para China. El resto de instalaciones donde se empaca el producto para enviar a Europa y Estados Unidos no está sancionado.

Santa Priscila asegura que no ha recibido oficialmente notificaciones de anomalías y que sus autoridades tampoco han recibido respuestas a cartas enviadas desde hace varios días antes de confirmarse que China realizaba pruebas de COVID-19 a los contenedores y a los productos que le llegaban.