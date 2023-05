La chef estrella Michelin aterriza su talento en Quito

La ecuatoriana Carolina Sánchez, dueña del restaurante Íkaro en España, ganadora de una estrella Michelin en Europa, abre su primer restaurante en Quito.

La propuesta es ofrecer comida tradicional ecuatoriana, “sin que se pierda el sabor típico, sus raíces, vamos a utilizar técnicas modernas, es alta cocina y vamos a aportar con nuestra experiencia”, indicó a Diario EXPRESO Carolina Sánchez, la única ecuatoriana que tiene el galardón gastronómico europeo, que premia la excelencia de un local de comida.

El restaurante que abre en Quito se llama Kriollo, es un concepto diferente al de Íkaro. Tendrá un menú con comida típica de las cuatro regiones de Ecuador: Costa, Sierra, Amazonía e Insular. Será inaugurado el próximo jueves 25 de mayo, está ubicado en las calles Eloy Alfaro y Manuel Guzmán.

En planes queda la apertura de las sucursales de Kriollo en Guayaquil y Cuenca, destacó Murua. “La fecha para abrirlos va a depender de la acogida que tengamos en Quito”, precisó Sánchez.

Edificación. Trabajadores ultiman detalles, previo a su inauguración. HENRY LAPO

Una vez que cosechen el éxito en Ecuador, se espera llevar el concepto gastronómico de Kriollo a Madrid, anunciaron los chefs.

La idea de abrir Kriollo nació de la acogida que tuvieron cuando hicieron varias presentaciones del menú de Íkaro en Quito. La inversión inicial ha sido de 150.000 dólares.

En el país, Sánchez es un referente de la buena comida, por haber ganado la estrella Michelin y haber participado como juez de MasterChef versión Ecuador. Referente a esto, ella destacó que su motivación es cuidar minuciosamente de que el cliente disfrute de un buen plato, donde por ejemplo las proteínas tengan la cocción perfecta. “Cuido cada detalle para que la persona disfrute a lo máximo la experiencia gastronómica en nuestro restaurante. Íkaro ganó la estrella por esta dedicación, fue un galardón que no lo busqué, porque mi motivación es que el cliente sea feliz con lo que come, con servicio bueno y un ambiente donde todo esté bien. La estrella Michelin fue una palmadita en la espalda por la dedicación a la cocina. Me apasiona la cocina desde los 7 años y siempre me ha gustado buscar hacer bien las cosas”, contó Sánchez.

Más adelante, el menú de Kriollo va a tener varias de las recetas que preparaba la abuela de Sánchez. La chef todavía guarda un cuaderno en el que copió las recetas de la familia cuando era adolescente.

Recuerda los días cuando al regresar de clases le pedía a su mamá preparar postres. “Las reuniones de la familia siempre estuvieron alrededor de las actividades en la cocina y es allí donde veía cómo cocinaban mi abuela, mis tías y mi mamá, y apuntaba esas recetas”, reiteró Sánchez.

Entonces, el concepto de Kriollo debe recordar en los clientes el aroma, el sabor de la comida tradicional preparada en el seno del calor del hogar.

En la carta, adelanta, se va a ofrecer langostinos con una espuma de coco, una empanada de cocolón con cangrejo, una versión de la fritada de Cuenca, encebollado, etc. “En el caso del seco de chivo, lo vamos a hacer con corte de cordero, con el osobuco, se va a preparar a baja temperatura, para evitar que la carne se sobrecocine, pero que mantenga el sabor de seco”.

Kriollo tendrá capacidad para 100 personas, va a funcionar de miércoles a domingo; el almuerzo de 13:00 a 15:00, y para la cena se aceptará el ingreso desde las 19:00 hasta las 21:30.

