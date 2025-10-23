Cepal eleva hasta el 2,4 % la proyección de crecimiento para Latinoamérica en 2025

El organismo regional estima que la economía de Ecuador este año va a subir en un 3 %

Las actividades de comercio exterior en uno de los puertos de Ecuador.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró este jueves 23 de octubre de 2025 en dos décimas su previsión de crecimiento regional para este año con respecto a la última proyección de agosto y elevó su estimación al 2,4 % tras detectar "un entorno internacional menos adverso".

"Este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto en abril, pero no altera el diagnóstico de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo", alertó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago.

Para 2026, Cepal mantiene la estimación de crecimiento regional en el 2,3 %.

Tras las revisiones de abril y agosto, se trata de la tercera mejora que hace la Cepal desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al poder en enero e inició la una guerra comercial contra la mayoría de sus socios comerciales, incluido Latinoamérica.

Las revisiones, explicó el organismo, responden tanto a "modificaciones en los escenarios del crecimiento del comercio internacional por efectos de los anuncios en materia arancelaria que ha efectuado los Estados Unidos" como a "ajustes en las perspectivas de crecimiento de los principales socios comerciales de la región, cuyo ritmo, si bien se ha desacelerado respecto a 2024, registra mejoras".

Venezuela, Paraguay y Argentina, a la cabeza

Venezuela (6 %), Paraguay (4,5 %) y Argentina (4,3 %) liderarán el crecimiento económico este año, según las nuevas cifras de Cepal, seguidos de Panamá (4,1 %), Costa Rica (3,8 %), Guatemala (3,7 %), Honduras (3,3 %) y República Dominicana (3,4 %).

En el medio de la tabla se encuentran Perú (3,2 %), Nicaragua (3,1 %), Ecuador (3 %), El Salvador (2,8 %), Chile (2,6 %), Brasil (2,5 %), Colombia (2,5 %) y Uruguay (2,3 %).

En la cola, pero aún con cifras positivas, están las islas del Caribe -sin contar Guyana y su boom petrolero- (1,9 %), Bolivia (1 %) y México (0,6 %), mientras que Cuba (-1,5 %) y Haití (-2,3 %) son los únicos que decrecerán este año, de acuerdo al organismo de Naciones Unidas.

Latinoamérica, la región más desigual del mundo, cerró tanto 2023 como 2024 con un crecimiento del 2,3 %.

De concretarse la nueva estimación conocida este jueves, el promedio del crecimiento del PIB regional para el período 2017–2026 sería de 1,6 %, según la institución.

Para salir de lo que considera la "trampa de baja capacidad para crecer", el organismo propone "una transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos.

