Cadena del arroz en Ecuador: piladoras y autoridades analizan precios y acopio

El ministerio exhortó a respetar los precios y anunció un estudio para habilitar piladoras como centros de acopio

Representantes de piladoras de Babahoyo, Puebloviejo, Urdaneta y Montalvo, así como delegados de una corporación del cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos, participaron en la mesa territorial del arroz “Manos para el Campo”, instalada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP).

Las reuniones se desarrollan desde el 3 de febrero de 2026 y, desde esa fecha, han convocado diariamente a distintos actores de la cadena arrocera.

La jornada contó con la participación de autoridades del MAGP y forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la cadena productiva del arroz con un enfoque técnico y territorial. A través de estas mesas técnicas, impulsadas por el ministro Juan Carlos Vega, la cartera de Estado levanta información actualizada, identifica problemáticas estructurales y coyunturales del sector, y construye insumos que permitan definir medidas institucionales en producción, comercialización y política pública.

Durante el encuentro, la directora distrital del MAGP en Los Ríos, Tatiana Donoso, exhortó a los actores de la cadena a respetar los precios oficiales establecidos para el arroz en cáscara, tanto de grano largo como de grano corto. Señaló que, si bien el comercio es un eslabón clave, es indispensable que todos los actores sean respetados para fortalecer la productividad y garantizar la seguridad alimentaria.

En este contexto, recordó que el Consejo Consultivo del Arroz fijó el precio de la saca de arroz en cáscara de 205 libras (92,99 kilogramos), con 20 % de humedad y 5 % de impurezas, en 34 dólares para una categoría y 36 dólares para otra, según las condiciones establecidas.

Por su parte, Pablo Regalado, director de Productividad Agrícola, indicó que el objetivo de estas mesas técnicas es trabajar de manera integral con productores e industriales para mejorar todos los eslabones de la cadena productiva del arroz.

A su turno, Jorge Barahona, director de Análisis de la Información, anunció que se levantará información técnica para determinar las capacidades logísticas de cada piladora, con miras a habilitarlas como centros de acopio en representación del Gobierno Nacional.

Henry Bermeo, representante de la piladora San Agustín, del cantón Montalvo, señaló que el interés del sector industrial es construir soluciones conjuntas con los productores, aunque aclaró que los precios del arroz también están influenciados por factores del mercado.

Un grupo de arroceros no participó

Un grupo de agricultores arroceros decidió no participar en la mesa territorial “Manos para el Campo”, realizada esta semana en la provincia de Los Ríos. En su lugar, convocaron a una rueda de prensa para el lunes 9 de febrero en el cantón Santa Lucía, donde expondrán su postura y las razones de su ausencia.

La convocatoria fue realizada por el Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía, que cuestiona la falta de resultados concretos en las mesas técnicas impulsadas por el Gobierno.

Según explicó a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, la decisión de no participar responde a la falta de seguridad jurídica para el sector arrocero. “No hemos participado en las mesas técnicas porque no hay ninguna solución mientras el Estado no garantice seguridad jurídica y no cumpla los acuerdos ministeriales sobre los precios del arroz de grano corto y grano largo. Sin eso, no va a haber solución”, afirmó.

García advirtió que el sector atraviesa una grave crisis económica, marcada por el incremento del desempleo rural y la reducción de áreas sembradas. Aseguró que muchos agricultores han dejado de producir arroz por falta de liquidez y porque sembrar en las actuales condiciones implica pérdidas estimadas en hasta 300 dólares por hectárea.

