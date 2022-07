El cacao seduce con perfumes y cervezas

La industrialización del cacao se amplía en el mercado interno con miras a la exportación. En la feria Chokao, que se realiza en Hilton Colón de Guayaquil, se promueven productos de belleza como cremas, jabones y perfumes; así como cervezas, vinos, brandy, whisky y hasta vinagre.

La empresa belga-suiza Barry Callebaut abre una planta en Durán Leer más

Hay un despertar por ampliar el abanico de los productos que se pueden elaborar con el cacao ecuatoriano, sobre todo en un camino que aún se muestra largo. En la actualidad, la oferta industrializada que logra colocarse en el mundo representa un 9,35 %, pero cuando se habla de productos que tienen un mayor valor agregado, como vinos, cremas, licores y demás, eso apenas es un 0,70 %. La exportación del chocolate es de un 5 %, de semielaborados es de un 12 % y el resto es del grano del cacao, según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao de Ecuador (Anecacao).

El propósito de la feria es demostrar que, pese a la pandemia del coronavirus y el paro nacional de 18 días, el sector no ha dejado de trabajar para innovar, indicó a Diario EXPRESO la directora ejecutiva de Anecacao, Merlyn Casanova.

Industria.- Christian Guerrero, vicepresidente del Negocio de Confites de Nestlé Ecuador, muestra los productos nuevos de la compañía. Amelia Andrade

Dentro de la exposición se darán charlas sobre sostenibilidad, trazabilidad y las nuevas regulaciones de la Unión Europea. Las exportaciones en el 2021 hacia el continente europeo crecieron en un 23 % y por esto es un mercado importante que se busca cuidar.

Sin embargo, el sector no escapa a los problemas que afectan a todo tipo de cultivo como el incremento de los precios de los insumos, lo que impacta en la productividad; “y adicional a esto está el problema de la inflación en los mercados internacionales, por esto la demanda del chocolate bajará en el mundo y esto nos tiene preocupados”, señaló Iván Ontaneda, exministro de Producción y Comercio Exterior y quien ha vuelto a ocupar la presidencia de Anecacao.

Belleza.- En la feria Chokao, que es en el Hilton Colón, se persentan diversos productos para la belleza; en varios stands hay cremas, jabones y perfumes. Amelia Andrade

Por lo tanto, el gremio pide al Gobierno que se aplique nuevamente el drawback (devolución condicionada de tributos) y que se atienda la necesidad del productor.

Un recorrido por la feria muestra que el agricultor ya no se limita solamente a cultivar, sino que busca dar valor agregado al cacao. Por ejemplo, la Asociación de Productores de Cacao de la Zona Norte de Esmeraldas produce cocteles y licores, además de exportar a Suiza al año 125 toneladas de cacao orgánico. Otros casos son The World of Light Xchocolatl, que entre otros productos ofrece nibs (pequeños trozos de granos de cacao); Kuri, que elabora vinagre; Kamm, que oferta chocolate vegano, con frutas y con cannabis. Este último grupo exporta sus productos a Canadá, EE. UU. y Dubái, según Michel Kammoun, creador de la marca. También está Afrodisiak, que produce brandy, cerveza, vino, whisky, perfumes, etc.

Producto.- Kuri elabora vinagre de cacao. Amelia Andrade

La industria tradicional también ha buscado innovar; por ejemplo, Nestlé ha sacado dos productos nuevos: Tango manicero en barra y Galak fiesta, indicó Christian Guerrero, vicepresidente del Negocio de Confites de Nestlé Ecuador. El ejecutivo señaló que el mercado está demandando más chocolate con frutos secos, pero destacó que la calidad del cacao de Ecuador ha hecho que Nestlé exporte la materia prima a sus filiales en todo el mundo. Se estima que a la feria asistirán más de 1.000 personas. La expectativa es generar 2,5 millones de dólares en ventas.