Brasil espera que el acuerdo UE-Mercosur se implemente de forma "justa"

Este sábado 17 de enero de 2026 en Paraguay se firma el convenio de los bloques

La ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo este sábado 17 de enero de 2026, en Asunción, que espera que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur se implemente de forma "justa" y "equilibrada".

El jefe de la diplomacia brasileña participó en la ceremonia de la firma del tratado comercial, en la sede del Banco Central de Paraguay, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo ausente por cambios de protocolo de última hora.

Vieira afirmó que el pacto comercial entre el bloque europeo y el suramericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) refleja el compromiso de ambas partes con el sistema "multilateral" y con las áreas medioambiental, social y laboral.

Destacó en particular el capítulo sobre comercio y género, que impulsará "políticas públicas de inclusión y empoderamiento de las mujeres" de ambos lados del Atlántico.

La ceremonia en el Banco Central de Paraguay

La ceremonia de firma del acuerdo tiene lugar en la sede del Banco Central de Paraguay, donde en 1991 empezó a andar el Mercado Común del Sur (Mercosur), con sus cuatro socios actuales: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Del lado europeo, asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

De lado suramericano están presentes los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ostenta la presidencia rotativa del Mercosur; Argentina, Javier Milei, y Uruguay, Yamandú Orsi.

También viajaron los líderes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado.

La única ausencia notable es la de Lula, que no viajó a Asunción.

La firma pone fin a 26 años de negociaciones y permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta por población, con 720 millones de personas, y un peso económico de unos 22 billones de dólares (19 billones de euros).

La asociación, muy protestada por el sector agropecuario europeo, permitirá reducir o eliminar gradualmente los aranceles para el 90 % de las importaciones y exportaciones.

