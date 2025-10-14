Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

En marzo de 2025, el Gobierno lanzó el Programa Incentivo Emprende, que contempla un bono único de $1.000 para emprendedores

En marzo de 2025, el Gobierno ecuatoriano lanzó el Programa Incentivo Emprende, que contempla la entrega de un bono único de $1.000 para emprendedores.

El Bono Incentivo Emprende es una transferencia única de $1.000 otorgada por el Gobierno de Ecuador a emprendedores, negocios populares y actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS), con el objetivo de reactivar actividades económicas afectadas por fenómenos climáticos u otras adversidades.

El programa se creó mediante el Decreto Ejecutivo Nº 576, del 22 de marzo de 2025, que establece tres ejes de apoyo: crédito de desarrollo humano, reactivación de negocios y reactivación de transferencias sociales.

De acuerdo con lo que ha establecido dicho Decreto, el bono debe ser utilizado exclusivamente para el negocio: para la compra de materia prima, reposición de equipos, reparación de infraestructura, entre otros gastos directamente relacionados con el emprendimiento. Y, por lo tanto, está prohibido destinarlo a fines personales, ahorro, pago de deudas no relacionadas o consumo no productivo.

¿Qué pasa si no se usa el dinero para un emprendimiento?

Si no se usa el dinero del Bono Incentivo Emprende para lo que exige la norma, eso puede acarrear algunas consecuencias, como la devolución del bono, e incluso, en la exclusión de futuros programas sociales o de emprendimiento, según ha mencionado el Gobierno. Por ello, la justificación de que se lo usó para emprendimientos, debe constar en facturas y otras pruebas.

Instituciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) pueden hacer el seguimiento del uso del dinero y pedir la justificación de los gastos, a través de facturas, fotos del negocio y reportes de avance.

Hasta abril de 2025, unos 56.641 emprendedores habían recibido el bono, según datos oficiales del MIES. El Estado había proyectado beneficiar a 100.000 personas, destinando alrededor de $100 millones para este programa.

