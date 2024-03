Aun sin bloqueo oficial, el clavel local sigue con trabas en Rusia

Desde el pasado 9 de febrero, Rusia decidió suspender la exportación de claveles ecuatorianos, debido a la presunta presencia de plagas en las flores ecuatorianas. Y aunque las autoridades ecuatorianas declararon haber superado este impasse, el mercado ruso continúa bloqueado para este producto. El problema ya suma seis semanas y ya ha empezado a afectar a los productores, quienes han tenido que suspender al personal que trabaja en las diferentes plantaciones, porque no tienen el dinero para cubrir sus salarios.

¿Cuáles son las aplicaciones que pagarán IVA del 15 % en Ecuador? Leer más

Geovanny Caizaluisa, gerente administrativo de Antonella Farms, explicó que si bien es cierto que en Ecuador se dio a conocer que no existe restricciones en las exportaciones o la salida de la mercadería, Rusia sigue sin permitir el ingreso de las flores ecuatorianas.

PODRÍA INTERSARLE ( Rusia y Ecuador: aquí la cronología de una inusual tensión diplomática)

El productor de claveles comentó que les tomó de sorpresa el 9 de febrero que de manera verbal se enteraron de la suspensión de las exportaciones, pero lo que más le afectó fue el lunes 12 de febrero cuando llegaron los correos de suspensión de compra de los clientes que tienen en Rusia. El 90 % de la producción de esta plantación de claveles está destinado a este país. Al mes reciben alrededor de 100 mil dólares, por la suspensión en las exportaciones este mes no registraron ingresos económicos. Como medida preventiva han debido separar a seis de los 14 trabajadores que tiene la empresa; ellos, dice, estarán suspendidos hasta que se reactiven las exportaciones.

En las primeras cuatro semanas después de la suspensión botaron los claveles y no tuvieron rédito económico, en la actualidad venden los claveles a precio de “gallina regalada” con tal de obtener dinero para poder mantener a las plantas.

En Cotopaxi existen alrededor de 300 hectáreas de cultivo de claveles, los mismos que están ubicados en Aláquez, Patután, Salcedo, Canchagua y Pujilí. Esta actividad genera más de cinco mil empleos directos en esta provincia.

Necesitamos que el Gobierno ruso dé a conocer oficialmente que no existe restricción. Geovanny Caizaluisa

gerente de Antonella Farms

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) dio a conocer a Diario EXPRESO, que en las reuniones mantenidas entre las máximas autoridades de los servicios sanitarios de Rusia y Ecuador, se consultó sobre este tema (dado que no existen documentos oficiales) y en la misma, su contraparte, Rosselkhoznadzor fue claro en mencionar “que no existe una restricción en las importaciones directas de clavel ecuatoriano”, por lo que no se puede hablar de una prohibición del ingreso de clavel. Es decir, que esta situación no respondería a una restricción fitosanitaria. No obstante, los productores alegan que personal de Agrocalidad les habría informado que en mayo una delegación del Servicio Fitosanitario de Rusia visitaría in situ cada una de las fincas para verificar que no existan plagas en los cultivos.

Agrocalidad no se ha referido al tema, pero añadió que no ha recibido alertas de operadores sobre la existencia de algún perjuicio. No obstante, los productores señalan que la traba está en los operadores logísticos en Rusia, que se niegan a recibir el producto. El tema fue tratado en una reunión mantenida entre la Agencia y los operadores de clavel, el 20 de febrero de 2024.

¿Qué empresas deberán pagar la contribución por la Ley para el Conflicto Interno? Leer más

EXPRESO consultó sobre este tema al Ministerio de Producción y Comercio Exterior, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. No obstante, Agrocalidad alega que, por su parte, ya se han implementado diversas acciones para aclarar la situación de las exportaciones de clavel ecuatoriano, incluyendo comunicación directa con las autoridades rusas, en donde han intervenido las instituciones diplomáticas y de comercio a nivel gubernamental, para mantener una comunicación fluida.

Además, se ha continuado con el proceso de certificación fitosanitaria por parte de Agrocalidad a los envíos de ornamentales y sobre todo al clavel con destino a Rusia, dentro de la cual se ha mantenido un monitoreo constante de la situación para tomar medidas oportunas.

Según información de Agrocalidad, en este año se registra hasta febrero un incremento en las exportaciones de claveles con 171 envíos a diferencia del año 2023, donde se realizaron 150 envíos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!