¿Qué empresas deberán pagar la contribución por la Ley para el Conflicto Interno?

Con la vigencia de la Ley para Enfrenar el Conflicto Interno, cuya principal medida es aumentar el Impuesto al Valor Agregada (IVA) desde el 1 de abril de 2024, también se establecieron contribuciones temporales de empresas que deberán hacer este año.

¿Qué empresas deberán pagar esta contribución? La Ley establece que se hará la contribución en 2024 y 2025, la cual se calculará y aplicará con base en las utilidades gravables de 2022.

La contribución se pagará durante lo que resta del año 2024 y durante el año 2025. El criterio no contempla PYMES. La tarifa de esta contribución será del 3,25% aplicado sobre las utilidades gravables (netas) de las sociedades del ejercicio 2022 que constituyen sujetos pasivos de esta contribución, la misma no se podrá utilizar como gasto no deducible y no se pueden pagar con crédito tributario, bonos y otros. Esta tarifa se aplicará en forma lineal y no en escala progresiva.

La propuesta legal busca recaudar unos 325 millones de dólares en 2024, según la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno.

Expertos tributarios han señalado que todavía se debe esperar a que se publique un reglamento que establezca el cronograma de pagos.

