El Biess pide a su exgerente guardar silencio

El exgerente del Biess, Vinicio Troncoso, recibió este lunes, 15 de junio de 2020, una notificación en la que el Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) resuelve aceptar su renuncia irrevocable. En el mismo oficio se le informa, que mientras se dé el proceso de transición o cambio de autoridades, debe “abstenerse de realizar declaraciones por cualquier medio de comunicación social y/o redes sociales”.

Según el oficio, firmado por Carlos Guachamín, coordinador Jurídico encargado, dicha resolución se acordó el pasado 9 de junio en sesión extraordinaria del Directorio. En ella también se rechazan “los términos inapropiados de dicha renuncia por afectar la imagen institucional”.

Desde inicios de mayo, a través de varias entrevistas concedidas a EXPRESO, Troncoso empezó a hacer pública la inminente crisis de iliquidez que en los próximos meses podría tener el banco de los afiliados al IESS si el Gobierno no retomaba el pago del 40% de los aportes a los jubilados (la deuda asciende a $ 1.336 millones). La situación, dijo, obligaba a la administración a impulsar una profunda transformación, un proceso con el que, dijo luego, no pudo seguir ante supuestas injerencias del Directorio, actualmente presidido por Jorge Wated. Motivo por el cual el pasado 8 de junio presentó su renuncia.

Dentro de los ajustes que Troncoso requería realizar, estaba la salida de 11 funcionarios que llevaban más de 5 años trabajando para el Biess, pero cuya gestión había sido observada por Contraloría. Sin embargo, tal impedimento para sacarlos fue desmentido por Wated.

Este Diario solicitó la mañana de este 16 de junio de 2020 al Biess su versión sobre este tema, pero no hubo respuesta. Sin embargo, para el abogado Constitucionalista, Iván Castro, ninguna autoridad conjunta de un cuerpo gubernativo como el Directorio del Banco del Seguro Social, puede coartar la libertad de expresión de ningún ciudadano.

Si alguien se siente afectado, aclaró el experto, porque cree que la opinión implica algún tipo de calumnia o algún tipo de divulgación de secreto de carácter profesional, tiene mecanismos legales para hacerlo.

“Pero no se le puede decir que no puede opinar. Ni siendo gerente y peor presentando su renuncia, donde él no solo tiene el derecho, sino la obligación de explicar los motivos por los cuáles renuncia”.

Según Troncoso, si no se toman medidas relacionadas a garantizar los ingresos del banco, el Biess tendría hasta agosto recursos líquidos para cubrir con las prestaciones sociales, como el pago de jubilados. De no hacerse nada, la entidad tendría que desinvertir recursos para cubrir los faltantes de su presupuesto, agravando así su nivel de solvencia y sostenibilidad.