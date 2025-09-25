Por tercer año consecutivo, el Banco Bolivariano recibió el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado en el país por la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad (CERES), con el aval del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

En un comunicado, la entidad bancaria indicó que este reconocimiento reafirma su compromiso de ir más allá de las metas, actuando con responsabilidad, ética y pasión para generar un impacto real en el medio ambiente y en las comunidades ecuatorianas. “Para la institución recibir el Distintivo ESR es un modelo de mejora continua, que invita a fortalecer su desempeño en sostenibilidad y responsabilidad social”, mencionó.

¿Por qué se entrega este reconocimiento?

El Distintivo ESR, que es una iniciativa del CEMEFI, se entrega en Ecuador desde hace cuatro años y a través de él, se reconoce a las empresas que integran en su estrategia de negocio, una visión económica, social y ambiental, más allá de sus obligaciones legales.

Para obtener esta distinción, las organizaciones son evaluadas de manera exhaustiva en ética empresarial, calidad de vida laboral, vinculación con la comunidad y conservación del entorno natural. Este reconocimiento se entrega en México desde hace más de 20 años.

“Con este distintivo, Banco Bolivariano fortalece su misión de impulsar el progreso sostenible del Ecuador, integrando políticas y programas que responden a las expectativas de sus grupos de interés y aportan valor a la sociedad”, detalla el comunicado.

