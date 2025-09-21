Ecuador promocionará su banano en la feria Fruit Attraction, en Madrid

El evento internacional será del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025. Las firmas participarán también en reuniones clave

La Asociación de Comercialización y Exportación de Bananos (Acorbanec) participará por quinto año consecutivo en la feria Fruit Attraction, que se realizará en Madrid, en España, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, informó esta organización en sus redes sociales.

En este espacio, promocionará junto con sus socios y aliados el banano ecuatoriano. Y también se desarrollarán paneles, en los que se resaltará la producción sostenible, el pago de salarios dignos y las certificaciones internacionales como Rainforest Alliance, Global GAP, Fair Trade, Organic y Green Deal, refirió Acorbanec.

Además, se mantendrán reuniones con representantes de supermercados, compradores de Europa y de otras regiones.

Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, señaló que participar en esta feria en Madrid es estratégico tanto por su fecha como por su ubicación geográfica, ya que es en octubre cuando compradores internacionales, navieras y exportadores comienzan a cerrar contratos para el año siguiente.

La feria es clave para los exportadores de banano de Ecuador

Acorbanec insistirá en exigir un precio justo que garantice la sostenibilidad. “Un precio digno que garantice la sostenibilidad de nuestra producción bananera y el abastecimiento de nuestra fruta a estos importantes mercados”, expresó Salazar.

Salazar enfatizó que “la presencia de este gremio en la Fruit Attraction Madrid es una muestra del compromiso de la asociación con el crecimiento del sector bananero y su promoción en las exportaciones”. Además, reafirmó el objetivo de consolidar el prestigio del banano ecuatoriano en el mercado global.

La Unión Europea es el mercado más importante del banano ecuatoriano. Compra en promedio más del 28 % de las exportaciones de banano de Ecuador. En el primer semestre del 2025, por ejemplo, las exportaciones llegaron al 30,9 %. Estas compras estuvieron lideradas por Alemania, Italia Grecia Bélgica, Georgia y Polonia.

Entre enero y julio de 2025, las exportaciones de banano de Ecuador alcanzaron 227.72 millones de cajas (de 18,14 kilogramos cada una) lo que representa un incremento del 4,7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

