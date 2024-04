El autoabastecimiento energético, una vía de solución pero con trabas

Sabotaje o no. Eso se deberá investigar, pero lo cierto es que el actual Gobierno tampoco ha hecho bien su tarea para evitar que los racionamientos eléctricos regresen. Así lo creen expertos eléctricos que consideran que las autoridades no tomaron decisiones oportunas, aun cuando desde finales del año pasado el estiaje daba las primeras alertas del problema de generación eléctrica; tampoco, dicen, aprovecharon la oportunidad para diseñar una Ley de Eficiencia Energética que, contrario a lo que se cree, no ayuda a contrarrestar el déficit de electricidad que hoy se enfrenta.

Los racionamientos, dice Katherine Pazos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, es la medida inevitable y más inmediata que se debe tomar para mermar los efectos. Pero ya se debe tomar cartas en el asunto para allanar otras vías que le permitan salir de esta crisis de forma definitiva. Una solución es el autoabastecimiento que permite a las industrias y comercio financiar y construir redes e infraestructura, para generar su propio recurso energético, a cambio de devengar el gasto con sus consumos.

No obstante, dice, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables, tenía que haber emitido ya una normativa para aplicar este mecanismo, pero no lo ha hecho, incumpliendo los tiempos. Acelerar este esquema, como una salida a mediano plazo de esta crisis, es clave, sostiene. “Con esto bajaría la oferta que el Estado tiene que entregar. Las industrias son los grandes consumidores, al generar su propia energía, a través de proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, ese déficit bajaría. Se mitiga un poco la necesidad de energía a través de las hidroeléctricas”. Este plan, dice, debería ejecutarse mejorando la red de distribución, “pues hay que ver si las distribuidoras eléctricas tienen una red apropiada para recibir esta autogeneración. Es decir, se requiere normativa y la red de distribución tiene que estar en condiciones óptimas para recibir esta energía que va a recibir la industria”.

Pazos señala que, desde octubre del año pasado hasta la fecha, esto ya debió haberse planificado para optar por este tipo de alternativa, “cuya implementación es casi inmediata, el tema es que las reglas del juego deben estar claras”, sostuvo. EXPRESO intentó tener una explicación de la Agencia sobre la supuesta demora en expedición de esta resolución, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta.

Mauro Intriago, exviceministro de Electricidad y Energía Renovable en los años 2018 y 2019, apunta también a ver al autoabastecimiento como una vía para contrarrestar los racionamientos. No obstante, él cree que se deben hacer correcciones desde la raíz, desde el propio contenido de la Ley de Eficiencia Energética, a su criterio, mal llamada Ley Antiapagones.

Intriago cuestiona su contenido, para él, lo que se propone empeora la participación del inversionista privado. Lo que hace, asegura, es poner obstáculos a los convenios de excepción que podían firmar las distribuidoras eléctricas cuando no existan redes en ciertos sectores, esto para que camaroneras, por ejemplo, puedan apostar por su propio tendido eléctrico.

Esto ya se venía dando; no obstante, dice, esta ley estaría bloqueando este sistema. “Se pide que sea solo para áreas aisladas, en la ley en una de las regulaciones dice que eso es para áreas petroleras y mineras, por desgracia no camaroneras. Primer bloqueo, con eso un año para poder aprobar un convenio de excepcionalidad”. El segundo problema, añade, es que ahora el proceso tiene que pasar por una licitación. “Si yo tengo una camaronera y no tengo red, tengo que invertir 2 millones de dólares en una línea, para eso debería haber un precio estándar, pero ahora no, eso debe pasar por una licitación (para fijar un precio) y hay que ver quiénes participan, ahí hay que esperar 6 u 8 meses en esperar que exista eso. Entonces, en vez de ayudar, esta ley obstaculiza”.

Otra traba que cita Intriago tiene que ver con la forma en que se permite la inversión fotovoltaica. Si bien, al sector residencial la ley le elimina la exigencia de instalar medidores adicionales, este requisito se mantiene para las industrias, un proceso que genera costos adicionales y que vuelve poco atractivo instalar paneles solares.

PERSPECTIVAS

La causa. Según el experto eléctrico, Mauro Intriago, la crisis responde a un déficit de energía, producto de la falta de inversión en mejorar la capacidad en las líneas eléctricas y en los transformadores, lo que ocasiona bajo voltaje y obliga a desconectar o racionar sectores. No se debería a fallos en distribuidoras eléctricas.

El bloqueo. Los expertos aseguran que la inversión en el sector energético se viene bloquedando desde el gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, dicen, no se ha hecho nada para destrabarlo. Intriago señala que “existe un boicot a cualquier cosa que haga el gobierno de turno, si este gobierno no es correísta”.

