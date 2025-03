El arroz es el cultivo más afectado por las lluvias y los fuertes vientos

El clima pasa factura a los cultivos de Ecuador, hasta el martes 11 de marzo de 2025, hay 5.995 hectáreas de superficies agrícolas con afectaciones parciales y 6.970 hectáreas con pérdidas totales, según las cifras del Ministerio de Agricultura a Ganadería (MAG).

El cultivo más golpeado por las fuertes lluvias y los vientos es el arroz, indicó a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador del gremio Defensa del Agricultor. Lo es corroborado por el MAG que señaló que hay 2.635 hectáreas de arroz que tienen afectaciones parciales y 4.352 hectáreas con pérdidas totales.

García destacó que los agricultores están preocupados porque empezó el desfogue controlado de la represa Daule Peripa y aunque es planificado tienen temor de que la cuenca baja de la provincia del Guayas sea más afectados, por un aumento del caudal del río Daule y sus afluentes entre ellos Balzar, Colimes, Santa Lucía, Daule, Nobol entre otros. “Esto puede afectar a otras 1.000 hectáreas adicionales. Hay que tener cuidado cuando suba la marea. El problema de las inundaciones se dan todos los años con lluvia fuerte o no hay inundaciones en la cuenca baja, lo importante es que el Gobierno invierta en infraestructura”, remarcó.

García agregó que ya es tiempo de que exista una verdadera política de desarrollo para el agro, porque como muestra de que no se toma en cuenta a este sector es que cuando hay debates de los candidatos a la presidencia no ponen una pregunta sobre la agricultura y ganadería.

Sobre la descarga de agua de la represa Daule Peripa, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, indicó que ha desplazado los equipos de Riesgos para monitorear la situación y actuar donde sea necesario. “Es fundamental que la información circule por canales oficiales y que el trabajo sea en equipo. ¡La prevención y la coordinación salvan visa!”, escribió en X Aguiñaga.

📢 Atención Guayas:



Hemos recibido la comunicación oficial de @CELECEPOficial sobre las descargas controladas de la represa Daule-Peripa.



🔹 Cantones expuestos: Balzar, Colimes, Palestina, Nobol, Santa Lucía, Daule, El Empalme y Samborondón.

🔹 Acción de @PrefGuayas:… — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 11, 2025

¿Las pérdidas de los cultivos encarecerán la canas familiar?

Según el MAG hasta febrero no hay una variación significativa de los precios monitoreados en forma general de todos los productos agrícolas que llegan a los mercados mayoristas de Quito, Guayaquil y Cuenca.

En cuanto al arroz, García señaló que no debe subir el precio porque la producción anual de la gramínea es de 1’100.000 toneladas al año y Ecuador consume 700.000 toneladas. “Hasta el momento, pese a las inundaciones está asegurado hasta la exportación que cada años Ecuador hace a Colombia de arroz. Claro, esto no significa que no exista una afectación económica para el agricultor, sembrar una hectárea de arroz cuesta alrededor 2.500 dólares. Solo por las afectaciones totales en el arroz hay una pérdida económica de unos 10,8 millones de dólares”, indicó.

Una visión general de la inundación en Daule. Cortesía

Urge prevenir y no reaccionar cuando ya está la inundación

Los agricultores cuestionan de que pese de que todos los años hay afectaciones, por la falta de una verdadera planificación para resolver el problema. Ante esto el MAG respondió que esto es un tema que requiere de una estrategia integral y a largo plazo. El problema de las afectaciones por el invierno en Ecuador, especialmente en el sector agropecuario, es un tema que requiere de una estrategia integral y a largo plazo. Es decir, requiere de la participación de instituciones de los diferentes niveles de gobierno: central, provincial, cantonal y parroquial. Aunque se han tomado medidas para mitigar los impactos de las lluvias y el clima extremo, la falta de una estrategia preventiva a nivel estructural sigue siendo uno de los mayores desafíos.

Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se han desarrollado los Planes Distritales de Contingencia ante Inundaciones, el Plan de Contingencia por el Fenómeno el Niño y las Agendas Distritales de Reducción de Riesgos.

Además, se han realizado las siguientes acciones:

Se activó la Mesa de Trabajo Institucional para Gestión de Riesgos Agropecuarios.

Se activaron los Planes Distritales de Contingencia ante Inundaciones.

El MAG cuenta con el mapa de susceptibilidad a inundaciones del sector agropecuario.

Se emitieron los lineamientos para la época invernal a las Direcciones Distritales del MAG.

Levantamiento digital diario de afectaciones en el sector agropecuario y reporte de afectaciones agropecuarias a nivel nacional.

Asistencia técnica y capacitación a los productores.

Entrega de Guías en formato digital para productores de: arroz, cacao, maíz amarillo duro, musáceas (banano y plátano), ganado (productores de carne y leche), y productores AFC para con recomendaciones ante inundaciones.

Asistencia veterinaria permanente

Capacitación y acompañamiento a productores sobre el seguro agropecuario por parte del Proyecto de Inversión CampoSeguro.

Levantamiento de información de siniestro para indemnización por la época invernal. (CampoSeguro)

Implementación de mesas técnicas agroclimáticas para reducir la pérdida de producción mediante recomendaciones de pronósticos climáticos.

Elaboración de Boletines de pronósticos agroclimáticos para el sector agropecuario

Articulación con SNGR, GADs provinciales y parroquiales para acciones de prevención, respuesta y recuperación en el marco de la agenda de reducción de riesgos.

Entrega de kits para rehabilitar fincas de banano (hasta 10 ha.) y plátano (hasta 5 ha.)

Capacitación de productores: acciones de rehabilitación de fincas y socializar cartilla de control de Sigatoka Negra.

Sin embargo, la percepción de los agricultores es que no hay suficiente ayuda y reiteran en que ya no necesitan que existan solo reacciones, sino un verdadero plan de solución integral. Sobre esto el MAG no indicó una fecha exacta para empezar con ese trabajo completo. Los agricultores preguntan de qué sirve un mapa de susceptibilidad a inundaciones del sector agropecuario sin plan integral.

La inundación que hay en el recinto Guarumal en Daule. Cortesía

El puente de Engabao

En Engabao entre los cultivos que se realizan están sandía, melón, tomate y pimiento por lo tanto para que exista movilidad y puedan salir los productos agrícolas se ha puesto un puente Bailey de 30 metros. “Con ello se garantizará el paso hasta Puerto Engabao. La estructura podrá superar vehículos de hasta 40 toneladas de peso, esta solución es temporal hasta que esté la contratación de la nueva vía y el puente definitivo, que esperamos que esa contratación y ejecución del contrato no tome más allá de ocho meses”, detalló la prefecta Aguiñaga.

Los trabajos que hace la maquinaria de la Prefectura del Guayas, para reforzar los muros, para mitigar los efectos de las fuertes lluvias. Cortesía

Los trabajos en Jujan, Salitre y Daule

La maquinaria de la Prefectura del Guayas está trabajando en reforzar los muros con piedra escollera en el recinto El Tránsito, en Jujan, y, en el recinto 8 de Septiembre, de la parroquia General Vernaza, en Salitre. En ambos sitios se han producido afectaciones a cultivos por las crecientes y desbordamientos de los ríos Los Amarillos y Vinces, respectivamente.

Jennifer Ochoa, del reciento La Beldaca, de Jujan, explicó que sienten que este invierno está entre uno de los más fuertes desde El niño (97/98). En este sector se han perdido cosechas de arroz y cacao.

En efecto, otro de los cultivos más afectados son cacao, coco, limón, maíz, pasto y plátano, según el MAG.

La prefecta Aguiñaga también ha constado las labores en un canal de desagüe que protege a pobladores y cultivos en recintos como Yurima y Los Tamarindos, en Daule.

