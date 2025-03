Unas 60 hectáreas de cultivos afectadas por la inundación en Babahoyo

Unos 100 agricultores de los sectores El Porvenir, La Carmela, La Loma, Fortuna y San Vicente del cantón Babahoyo se reunieron con el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios.

En Babahoyo se estima que existen 60 hectáreas con afectación parcial y 20 hectáreas con pérdida total, por lo que uno de los compromisos establecidos fue el coordinar el trabajo interinstitucional para que lleguen las ayudas técnicas de manera articulada a nivel social y agrícola.

Por lo pronto hay una promesa para entregar semillas, fertilizantes y otros insumos que permitan reactivar los cultivos para la época de verano.

La promesa de dar créditos

La autoridad también prometió créditos. Según Palacios está previsto por el Gobierno publicar en los próximos días un decreto ejecutivo que permitirá la entrega de créditos con tasas de interés bajas a agricultores afectados y otras medidas para generar alivio financiero en los productores que mantienen deudas con la banca pública e invitó a que más personas accedan al seguro agrícola, con lo cual aseguran sus cultivos y recuperan los recursos invertidos.

Sin embargo, los agricultores esperan el cumplimiento para entonces decir que la promesa fue real. En la provincia de Los Ríos se afectan cada año unas 800 hectáreas, con lluvia fuerte o no, por ser zonas bajas. Existen un mapa de riesgo, y allí las empresas no dan seguros. "Entonces, en base a esto, lo que solicitamos, para todos los agricultores de Ecuador, es un plan de inversión, para que retomar los cultivos cuando baja el agua, que la promesa se cumpla y que no sea solo palabras por ganar un voto. El voto se gana con hechos, no con promesas". Así indicó a Diario EXPRESO, José Luis García, coordinador de Defensa de los Agricultores.

