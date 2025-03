Aranceles agrícolas de EE.UU. preocupan a los exportadores

Trascendió que en abril próximo, Estados Unidos anunciaría aranceles globales para los productos agrícolas. No se sabe de una lista de países, pero al ser general se entiende que hay una posibilidad de que Ecuador también esté. Aunque según los expertos consultados por este Diario, los exportadores ecuatorianos esperan estar en una especie de lista blanca del presidente estadounidense Donald Trump. Es decir, que opte por dar preferencia (no elevar los tributos) a los productos que Estados Unidos no produce, indicó a EXPRESO Sonsoles García, exministra de Producción de Ecuador.

“A los grandes agricultores de Estados Unidos: prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender DENTRO de Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a los productos externos el 2 de abril. ¡Diviértanse!”, escribió el presidente Donald Trump en un mensaje en su red social, Truth Social, que también fue difundido por la agencia de noticias EFE.

Uno de los principales gremios de cacao destacó que es mejor no adelantarse. “No puedo opinar sobre algo de lo que no hay detalles de parte de la Casa Blanca”, indicó Iván Ontaneda, presidente de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador y exministro de Producción.

Ontaneda agregó que poner aranceles al cacao, que ahora ingresa a Estados Unidos pagando 0 % de impuestos, sería afectar a las industrias de ese mismo destino, algo que sin duda el presidente Trump analizará muy bien.

En la lista de los productos agrícolas que pagan 0 % de arancel también está el banano. Pero, igual se espera que la fruta no sea topada por los tributos.

El dilema con el campo Sacha

¿Afectará la concesión de Sacha? Esa es la otra pregunta que se están haciendo los analistas. ¿Cómo habrá tomado Trump que la concesión del campo petrolero Sacha fuera para una empresa de China y no para una de Estados Unidos. “En este sentido no se puede adivinar, quizás Trump ni lo tome en cuenta. No se sabe. Pero Ecuador es un país que tiene la necesidad de llevarse bien con todos los mercados, y la salida que tiene es ampliar los destinos a donde vende sus productos”, analizó García.

Dentro de lo complejo que es obtener permisos sanitarios, ella cree que podría existir una oportunidad para los aguacates ecuatorianos que antes eran vendidos por los mexicanos. Pero Perú lleva la delantera por tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que no tiene Ecuador.

Oportunidades para los países vecinos

La situación es compleja y va a ser un desafío para el mundo, opinó Eddy Astudillo, experto en comercio exterior, quien añadió que no hay espacio para emocionarse con una oportunidad para vender los productos, como por ejemplo lo que México ofrecía a Estados Unidos. “Son Colombia y Perú los países que tienen más oportunidades, por los acuerdos comerciales que tienen”, puntualizó Astudillo.

Indicó que por ejemplo Colombia ha empezado a tramitar la posibilidad de vender huevos a Estados Unidos, ahora que una docena cuesta más o menos 7 dólares, debido a la gripe aviar.

Aranceles para Canadá, México y China

Para García, lo que busca Estados Unidos es un balance entre lo que compra y vende. Trump quiere evitar que la balanza comercial esté inclinada para beneficiar a los exportadores de otros países.

Dado que Estados Unidos es parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), no debe poner aranceles a un país, sino a una subpartida; pero se escuda en que mediante esas importaciones que hace llegan migrantes ilegales y fentanilo, para justificar los tributos de 25 % para Canadá y México, pese a que existe un acuerdo comercial entre los tres países. A China también le ha subido los impuestos: ahora deberá pagar 20 % por los productos que quiera vender a EE. UU.

El comercio entre Estados Unidos y Canadá, México y China representa un 38 % de las negociaciones globales. Si además se incrementan los aranceles a la Unión Europea, en ese caso la afectación sería a un 55 % del comercio mundial, según Daniel Legarda, exministro de Producción y CEO de Exportconsulting.

