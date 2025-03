Los focos recargables están baratos pese al miedo a los cortes de luz

Hay un grupo de ciudadanos que están aprovechando para comprar los focos recargables, porque han bajado de precio en un 72 %. El costo bajó desde enero de este año, mes en el que ya no había cortes de energía de hasta 14 horas.

En un recorrido que hizo Diario EXPRESO por las ferreterías de la calle Rumichaca, en Guayaquil y por las electrónicas, de la calle Venezuela, se observó que pocos locales tienen stock de los focos recargables y que ahora se venden entre 5 y 7 dólares, cuando en el 2024, en tiempo de los apagones, llegaron a valer hasta 25 dólares.

Aunque ahora los cortes de energía eléctrica no son todos los días, pero se han dado esporádicos, hay personas como Angélica Franco que tienen el temor de que regresen los cortes de energía eléctrica. “El otro día en la Alborada hubo un apagón, por eso me da miedo que la crisis energética no se hubiera solucionado totalmente”, indicó.

Franco agregó que había recorrido la calle Rumichaca buscando una lámpara que funcione con la luz del sol. Pero, no había encontrado.

Hay más productos que han bajado de precio, los reguladores de energía para televisores en el 2024 llegaron a costar hasta 15 dólares, ahora valen 9 dólares. Los generadores de energía eléctrica, de 3.500 de potencia, que antes valían 1.000; ahora, 295 dólares. El metro de cable que se vendía para los power bank, pasó de 12 dólares a 3 dólares.

"En el tiempo de los apagones por día se vendían 20 generadores de energía. Ahora vendemos por mes entre dos a tres, pese a que bajaron de precio", dijo Robin Torres,

vendedor de la Ferretería León

Guayaquil CNEL dijo que los apagones, de hace una semana atrás, fueron por mantenimiento. No ha explicado los del fin de semana.

Falta de venta por robos

Los comerciantes de la calle Venezuela se quejan de que sus ventas están afectadas por la inseguridad. Indicaron que pese a que ocurrieron tres asaltos en la zona, la semana pasada, la policía no hace patrullaje.

No tengo la certeza de que no regresen los apagones, porque el otro día hubo corte en la Alborada. Ahora busco una lámpara que funcione con energía solar. Angelica Franco Cliente



Piden a las autoridades un plan que realmente permita tener más seguridad, aquí prefieren que no regresen los apagones porque si eso se une a la inseguridad habría el mismo impacto económico del 2024, un año en que hubo recesión.

Aunque ninguna promesa está escrita sobre piedra, el fin de semana hubo cortes de energía eléctrica en parte del norte y sur de Guayaquil, hasta que se escribió esta nota CNEL no había explicado la razón.

