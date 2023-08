Mañana tiene varias acepciones; es una parte del día, el día después de hoy, el futuro cercano y también el distante, y tenemos la opción de verlo con optimismo o no.

Hace algún tiempo hice una campaña cuyo eslogan fue: “El día más importante de los próximos 4 años”. Qué equivocado estuve. No hay un día más importante que otro, ni una elección es más importante que otra, porque siempre habrá un candidato que ofrezca mejores días y esta vez no es diferente.

Luego del asesinato del candidato Villavicencio, el escenario electoral se modificó drásticamente y las promesas de campaña giraron, como era previsible, hacia el tema seguridad.

Un estudio de Ipsos de hace un par de semanas informaba que el 75 % de los ecuatorianos sentíamos que el país iba por rumbo equivocado, que el 52 % estábamos dispuestos a elegir alguien entre 41 y 50 años, que el 73 % espera que sea alguien resuelto a tomar decisiones, el 53 % espera que haga cambios radicales y que el 43 % aspira a que detenga o reduzca la delincuencia.

Todos los candidatos modificaron su estrategia para encajar en ese perfil.

Algunos esperaban que el debate les sirviera para ratificar su intención de voto o modificarla, lo cierto es que ocurrió lo que siempre hemos sabido: los debates no alcanzan altos índices de audiencia. Fue visto por televisión por un poco más de un millón y medio de personas, y en plataformas digitales por un número similar. El resto de los votantes están influenciados por los memes y comentarios posdebate.

Lo palpable es que hasta Yaku Pérez, el candidato de la sonrisa de la ortodoncia perfecta, bonachón y pacifista ha girado su campaña para incluir ‘con calzador’ el tema seguridad. He visto un ‘post’ suyo, en que no sonríe y dice: “Sin seguridad ciudadana, no hay economía, no hay futuro”. Lejano a su discurso tradicional.

Luisa González, la candidata que ofrece el resurgir de la patria, ha hecho un giro y ofrece el resurgir de la paz y lo hace con una pieza audiovisual que promete acabar con las vacunas y los sicarios, y la presenta como ‘madre de confianza’ que brinda protección.

Otto Sonnenholzner, que ofrece paz, plata y progreso, también ha realizado un cambio drástico en su campaña y recoge una frase dicha por él en el debate: “Cuando un delincuente alza un arma, debe saber que va a tener el tiro que se merece”, y otro en el que nos recuerda que sin seguridad no habrá prosperidad.

Jan Topic, quien ha realizado su campaña alrededor de la seguridad y la utiliza de manera transversal en todos los temas que toca, en redes sociales tiene un comercial que lleva su campaña aún más lejos, ya que sus votantes le reconocen mano dura y los pantalones y ‘huevos’ bien puestos.

La incógnita es quién captará mayoritariamente los votos de Fernando Villavicencio. ¿Los traspasará a Christian Zurita? ¿Los votantes darán el ‘voto pésame’ en las urnas?

Una teoría clásica de ‘marketing’ político dice que los votos no son endosables. Una cosa es el voto duro y disciplinado de un partido, pero no es lo mismo votar por un ausente por interpuesta persona.

Regresando a los temas de campaña ha ocurrido lo obvio. Lo que pronto sabremos es quién fue más creíble ofreciendo seguridad y todo el listado de necesidades insatisfechas de todos nosotros.

Mientras divagamos sobre esto, nadie discute sobre los candidatos a la Asamblea, por los que se vota en plancha, ni de la consulta sobre el Yasuní, de la que los candidatos evitan pronunciarse para congraciarse con los votantes de la Generación Z y de la que depende una importante porción de ingresos del Estado.

Todos los resultados los conoceremos mañana… espero.

Fuentes: Ipsos. RedMedia. Integrametrics.

