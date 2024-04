Amazon eliminará su sistema de pago sin pasar por caja en tiendas

El gigante tecnológico Amazon eliminará de sus tiendas de alimentación Fresh de Estados Unidos la tecnología Just Walk Out, que cobraba a los consumidores sin necesidad de pasar por caja, según indicó este miércoles el medio The Information.

Con este sistema de pago, los compradores escanean en la entrada de la tienda su tarjeta de crédito o los datos de su cuenta de Amazon; una vez dentro, los productos que toman se añaden a un carrito virtual y al salir se les cobra automáticamente.

El servicio funciona con cámaras y sensores colocados en las estanterías de los establecimientos.

En mayo de 2023, The Information reveló que esta tecnología dependía de 1.000 empleados que la compañía tenía en India y que vigilaban todas las cámaras para asegurarse de que las transacciones se registraban correctamente.

Según el medio, el 70 % de las compras hechas con este servicio dependían de estos trabajadores.

La empresa sustituirá este servicio por los Dash Carts, unos carritos inteligentes que permiten a los clientes escanear sus artículos mientras compran, aunque el Just Walkt Out se seguirá usando en las tiendas de conveniencia Amazon Go y en establecimientos Fresh de menor tamaño en Reino Unido.

Además, la compañía instalará quioscos de autopago y seguirá ofreciendo el servicio de pago asistido.

En la actualidad, Amazon dispone de 44 tiendas Fresh en EE.UU., de las cuales 27 utilizan la tecnología Just Walk Out, y además también es propietario de la cadena de supermercados estadounidense Whole Foods Market.

