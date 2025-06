¿Cómo afecta la nueva tarifa 4x4 al comercio electrónico en Ecuador? Entérate aquí

En los últimos años, el comercio electrónico en Ecuador ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en un pilar clave de la economía digital. Plataformas internacionales como Amazon, Temu, Shein y Aliexpress han ganado terreno, al igual que tiendas en línea locales y pequeños emprendedores que, gracias a internet, han logrado conectar con nuevos mercados, consumidores y productos. Sin embargo, la reciente aplicación de una tarifa fija de $ 20 a los envíos personales bajo el régimen 4x4, que permite el ingreso de paquetes de hasta 4 kg y 400 dólares, amenaza con poner freno a ese crecimiento.

Aunque el Gobierno justifica la medida como un mecanismo para proteger a la industria nacional de la competencia desleal, expertos en comercio electrónico alertan que puede tener efectos colaterales severos, especialmente sobre los sectores emergentes y sobre los consumidores que han encontrado en el e-commerce una vía más económica y flexible para acceder a bienes.

Lilibeth Suazo: “No se puede castigar al consumidor por proteger a la industria”

Para Lilibeth Suazo, especialista en e-commerce y marketing digital, esta medida debe analizarse con mucha más profundidad. “El comercio electrónico venía creciendo de forma sostenida, impulsando el acceso a productos, conectando a emprendedores con nuevas oportunidades y facilitando la inclusión digital”, señala. Desde su experiencia como jefa de comercio electrónico, Suazo destaca que este tipo de tarifas podría frenar ese desarrollo, afectando a quienes usan estos canales para abastecer sus negocios o simplemente para consumir de forma más económica.

“Proteger la industria no debe significar castigar al consumidor ni limitar el desarrollo del comercio electrónico, que hoy es una vía clave para la reactivación y el crecimiento económico del país”, advierte. Para ella, el verdadero problema no está en las plataformas digitales, sino en la falta de competitividad interna. “Lo que realmente se necesita es invertir en innovación, procesos más eficientes, acceso a tecnología y herramientas globales. Solo así nuestra industria podrá competir de forma sostenible”.

El riesgo de una protección superficial

Desde una mirada técnica, la tarifa 4x4 podría parecer una forma rápida de equilibrar las condiciones de mercado. Sin embargo, para Suazo, esta “protección superficial” no resuelve el problema de fondo. En lugar de atacar el contrabando, podría terminar afectando a consumidores honestos y a emprendedores que utilizan las plataformas como su principal canal de abastecimiento y venta.

“El mercado actual es global, dinámico y centrado en el consumidor”, puntualiza. “Si queremos que el Ecuador no se quede atrás, hay que entender que limitar el acceso digital no es el camino. El comercio electrónico no es una amenaza, es una oportunidad”.

Una economía digital que no debe ser reprimida

Coincidiendo con este análisis, el ingeniero comercial, Carlos Icaza Macías también han manifestado su preocupación por los efectos indirectos de la tarifa. “Este tipo de medidas pueden encarecer productos básicos, desincentivar envíos pequeños y afectar el comportamiento de compra. Y si se suman a impuestos como el de remesas, la presión sobre las familias aumenta”, explicó. Icaza también ha abogado por medidas estructurales, como el estímulo a la innovación, el apoyo al pequeño productor formalizado y una estrategia digital integral para el país.

